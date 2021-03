Bâtirente demande une cible zéro émission nette de GES à la pétrolière Impériale

MONTRÉAL, le 19 mars 2021 /CNW Telbec/ - Bâtirente, avec le soutien d'Æquo, a soumis une proposition d'actionnaire à la Compagnie Pétrolière Impériale Limitée lui demandant d'adopter une cible lui permettant d'atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2050.

La proposition s'inscrit dans nos efforts visant à encourager les entreprises pétrolières à réduire leurs émissions de GES et à diversifier leurs activités vers des produits et services faible en carbone. Le fait que l'Impériale ait annoncé une cible de réduction pour 2023 est un pas dans la bonne direction mais il est impératif que les entreprises se dotent d'une stratégie à long terme en matière de réduction de leur empreinte carbone. « L'ensemble des entreprises, particulièrement celles du secteur de l'énergie, doivent aligner leurs activités et stratégies d'affaires sur l'Accord de Paris et ainsi réduire leurs émissions d'ici 2050 », affirme Daniel Simard, directeur général de Bâtirente.

En soumettant une telle proposition à l'Impériale, Bâtirente leur demande de joindre leurs efforts à ceux de plusieurs entreprises du secteur « Pétrole et gaz » ainsi que du secteur financier. « Les compagnies qui s'engagent à réduire leurs émissions à long terme démontrent une bonne gestion des risques et des occasions d'affaires aux yeux des investisseurs », déclare François Meloche, directeur de l'engagement actionnarial d'Æquo.

À propos de Bâtirente

Bâtirente est un système de retraite collectif mis sur pied en 1987 à l'initiative de la CSN. Il permet à 23 000 travailleurs, regroupés au sein de 300 syndicats, de profiter de régimes de retraite adaptés à leurs besoins en s'appuyant sur la mise en commun de leur épargne.

Pionnier dans le domaine de l'investissement responsable au Québec, Bâtirente croit qu'une gestion active des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des entreprises représentées dans ses portefeuilles contribue à la saine capitalisation de la retraite ainsi qu'au développement économique et social à long terme, lesquels sont requis pour une performance financière durable.

À propos de Æquo

Æquo Services d'engagement actionnarial (Æquo) mène un engagement actionnarial avec des entreprises cotées, au nom d'investisseurs institutionnels cherchant à intégrer des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) à leurs stratégies d'investissement.

