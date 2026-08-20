Bâtir un Québec plus fort et innovant - Investissement majeur pour renforcer la recherche de pointe au Québec

MONTRÉAL, le 20 août 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Québec annonce son soutien à 22 établissements collégiaux et universitaires pour moderniser leurs équipements et leurs installations de recherche. Cet investissement permettra au Québec d'être encore plus fort, innovant et compétitif dans des secteurs stratégiques, comme les sciences de la vie, l'aérospatiale, l'énergie, l'agroalimentaire et l'intelligence artificielle.

La contribution gouvernementale de 42 014 745 $1 vise à appuyer l'acquisition d'infrastructures pour réaliser 147 projets de recherche cofinancés dans le cadre des programmes de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI). Ces initiatives sont évaluées à 110 550 084 $ au total. Les établissements d'enseignement supérieur et leurs établissements affiliés pourront se doter d'équipements à la fine pointe de la technologie et propulser leur capacité de recherche pour mener des activités de calibre mondial.

Fonds des collèges

De cette somme, plus de 5 millions de dollars sont attribués par le ministère de l'Enseignement supérieur à six établissements collégiaux pour leurs projets d'infrastructures de recherche réalisés grâce au Fonds des collèges de la FCI. Par exemple, la recherche effectuée dans les nouvelles installations du Groupe CTT, le centre d'excellence des technologies textiles géosynthétiques et matériaux souples affilié au Cégep de Saint-Hyacinthe, permettra de placer le Québec à l'avant-garde mondiale en matière de textiles durables et écoresponsables, d'augmenter considérablement la circularité textile et de créer des emplois qualifiés, tout en appuyant directement la transition écologique et industrielle.

Fonds des leaders John-R.-Evans

Le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Santé et des Services sociaux octroient au total près de 37 millions de dollars à 16 établissements universitaires pour mener 141 projets de recherche dans le cadre du Fonds des leaders John-R.-Evans de la FCI.

Parmi ceux-ci, l'École Polytechnique de Montréal pourra faire l'acquisition des infrastructures nécessaires aux activités d'un programme de recherche visant l'optimisation de la performance des systèmes de propulsion de fusées hybrides et de la résistance au feu de matériaux composites. Ces innovations technologiques sont essentielles à la diminution de l'impact environnemental de l'aérospatiale.

Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal pourra également mettre en place une plateforme unique de génomique fonctionnelle permettant de mieux comprendre les maladies rares, d'accélérer les diagnostics et d'ouvrir la voie à de nouvelles approches thérapeutiques. Ce projet s'inscrit directement dans les priorités du gouvernement du Québec visant à soutenir l'innovation, l'accès équitable aux soins spécialisés et l'intégration de la génomique dans le réseau de la santé. Il renforcera la position du Québec comme chef de file dans ce domaine et en médecine de précision.

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1 Le détail du financement est présenté en annexe.

La recherche et l'innovation sont des piliers du développement socioéconomique québécois, et le Québec continue de se démarquer en la matière partout dans le monde. En appuyant la recherche de pointe, le gouvernement du Québec facilite le recrutement des meilleurs talents, la formation de la relève et la collaboration avec des partenaires publics et privés dans le but de développer des innovations qui amélioreront la qualité de vie de la population québécoise.

Faits saillants :

L'aide financière est accordée dans le cadre du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation, volet 3 - Cofinancement du gouvernement du Québec aux programmes de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI), qui est coordonné par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.

Le ministère de l'Enseignement supérieur assure le cofinancement des infrastructures des universités et des collèges (32,4 millions de dollars pour 117 projets) et le ministère de la Santé et des Services sociaux, celui des centres de recherche des hôpitaux universitaires (9,6 millions de dollars pour 30 projets).

Le Fonds des collèges de la FCI a pour objectif de renforcer la capacité des collèges à soutenir l'innovation avec les secteurs public, privé ou à but non lucratif en les dotant des infrastructures de recherche requises.

Le Fonds des leaders John-R.-Evans de la FCI aide les établissements universitaires, leurs centres affiliés et les centres de recherche des hôpitaux universitaires à recruter et à maintenir en poste des chercheurs et chercheuses remarquables. Il offre aux établissements le financement nécessaire pour acquérir les outils indispensables au travail innovant d'équipes de recherche de premier plan. Ce fonds permet aussi aux établissements de présenter une offre concurrentielle de soutien à la recherche lorsqu'il est jumelé au financement des partenaires.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

ANNEXE - DÉTAIL DU FINANCEMENT

Fonds des collèges Établissement d'enseignement supérieur Nombre de projets Coût des projets Contribution gouvernementale (MES et MSSS) Cégep de Shawinigan 1 2 500 000 $ 1 000 000 $ Cégep de Saint-Hyacinthe 1 2 824 260 $ 970 000 $ Cégep de Thetford 1 2 490 766 $ 996 306 $ Cégep de Trois-Rivières 1 2 500 000 $ 1 000 000 $ Collège Ahuntsic 1 447 436 $ 178 974 $ Cégep Édouard-Montpetit 1 2 711 759 $ 1 000 000 $ Sous-total 6 13 474 221 $ 5 145 280 $ Fonds des leaders John-R.-Evans







École de technologie supérieure 4 1 232 891 $ 440 000 $ École nationale d'administration publique 1 972 663 $ 371 400 $ Polytechnique Montréal 9 6 154 396 $ 2 041 938 $ HEC Montréal 1 436 133 $ 154 076 $ Institut national de la recherche scientifique 7 3 706 134 $ 1 207 085 $ Université TÉLUQ 1 568 862 $ 226 590 $ Université Bishop's 3 885 698 $ 338 913 $ Université Concordia 4 1 822 219 $ 721 000 $ Université de Montréal 24 19 192 202 $ 7 498 462 $ Université de Sherbrooke 7 5 633 842 $ 2 218 568 $ Université du Québec à Chicoutimi 3 775 329 $ 300 000 $ Université du Québec à Montréal 3 2 916 901 $ 1 166 759 $ Université du Québec à Trois-Rivières 1 309 856 $ 122 931 $ Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 4 891 461 $ 356 345 $ Université Laval 30 17 579 885 $ 6 699 775 $ Université McGill 39 33 997 391 $ 13 005 623 $ Sous-total 141 97 075 863 $ 36 869 465 $ Total global 147 110 550 084 $ 42 014 745 $

SOURCE Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

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