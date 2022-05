OTTAWA, ON, le 4 mai 2022 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publie aujourd'hui son Rapport annuel 2021, qui démontre que pour relever des défis dans le contexte du logement au Canada, nous devons continuer de travailler avec des partenaires de tous les ordres de gouvernement ainsi que d'organisations et du secteur privé.

Pour de nombreuses personnes au Canada, 2021 a été une année difficile. Alors que la pandémie sévissait toujours et que les familles continuaient de compter sur le refuge que représente leur chez-soi, un trop grand nombre de personnes, en particulier les personnes racisées et les Autochtones, avaient encore du mal à trouver un logement convenable à la mesure de leurs moyens. D'autres ont été déplacés en raison de phénomènes climatiques extrêmes. L'abordabilité du logement demeure une préoccupation de premier plan pour toute la population canadienne et pour le gouvernement fédéral. Tout au long de cette année difficile, la SCHL a continué de respecter ses engagements.

« C'est une période critique pour le logement. Nous reconnaissons que les défis sont nombreux et que l'environnement est complexe. Notre travail acharné nous a valu la confiance continue de la population canadienne. Les résultats impressionnants que nous avons obtenus l'an dernier nous rapprochent de notre aspiration qui consiste à atteindre l'abordabilité du logement pour tout le monde d'ici 2030, mais nous avons encore beaucoup de chemin à faire », a déclaré Romy Bowers, présidente et première dirigeante de la SCHL. « Je tiens à souligner que tout ce que nous avons accompli a été rendu possible grâce à la collaboration avec nos partenaires, et nous continuerons de tirer parti de ces relations fructueuses. »

Près du tiers de tous les nouveaux investissements prévus dans le budget fédéral de 2022 sont consacrés au logement, principalement en raison du succès de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Ces investissements bénéficieront de l'expertise de la SCHL.

« Le budget de 2021 et le budget de 2022 ont confirmé que le gouvernement du Canada continuera de compter sur la SCHL pour soutenir la population canadienne », a déclaré Michel Tremblay, chef des finances et premier vice-président, Services d'entreprise de la SCHL. « Nous continuerons de gérer prudemment les ressources publiques qui nous sont confiées dans l'intérêt de tout le monde au Canada. »

Points saillants du Rapport annuel au 31 décembre 2021

Nos produits provenant des activités commerciales et du financement public se sont élevés à 6,3 milliards de dollars en 2021. Ce chiffre a diminué de 1,2 milliard de dollars par rapport à 2020, principalement en raison de la fin du financement reçu en 2020 pour le programme d'Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial, qui aide à mettre en œuvre le Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19.





Les produits tirés de nos activités commerciales, de l'assurance prêt hypothécaire et du financement hypothécaire se sont élevés à 2,5 milliards de dollars et ont généré un résultat net de 1,8 milliard de dollars provenant des activités commerciales et un résultat net total de 1,9 milliard de dollars en 2021.





En 2021, nous avons repris le paiement des dividendes au gouvernement du Canada, après l'avoir temporairement suspendu en 2020. Il s'agissait d'une mesure prudente visant à conserver le capital en raison de l'incertitude économique causée par la pandémie. En 2021, nous avons versé 5,1 milliards de dollars en dividendes.





En 2021, nos produits d'assurance pour propriétaires-occupants ont aidé les acheteurs à acquérir plus de 73 000 logements au Canada, dont un peu plus de 17 % sont assurés en milieu rural.





Tous les ordres de gouvernement ainsi que des promoteurs privés et sans but lucratif de partout au pays ont travaillé avec nous pour saisir les occasions offertes par la SNL. Par conséquent, nous avons dépassé nos cibles pour tous les programmes de la SNL. Plus de 19 milliards de dollars avaient été engagés à la fin de 2021 pour construire et réparer plus de 174 500 logements, un nombre qui ne cesse d'augmenter.





L'Initiative pour la création rapide de logements est un exemple de l'incidence des partenariats : en 2021, nous avons lancé le deuxième cycle de ce programme afin de créer des logements pour les personnes qui en ont un besoin urgent et qui sont les plus touchées par la pandémie. Les villes, les provinces, les gouvernements autochtones et les organismes sans but lucratif se sont mobilisés pour répondre à l'appel de ce programme, ce qui a entraîné la création rapide de plus de 10 000 logements abordables permanents partout au pays.





De plus, près de 22 milliards de dollars en nouveaux fonds ont été engagés pour financer des ensembles de logements abordables au cours de la prochaine décennie, en grande partie grâce à des partenaires du secteur privé.





En 2021, nous avons également travaillé à renforcer nos relations avec les personnes rendues vulnérables. De nouveaux mécanismes comme le Conseil national du logement, le Conseil consultatif autochtone et la mobilisation communautaire de groupes dignes d'équité contribuent à amplifier la voix des personnes ayant une expérience vécue des besoins en matière de logement et de l'itinérance. Ces mesures nous aideront à travailler ensemble pour façonner un système de logement plus inclusif et équitable.





Nous continuerons également de renforcer et de mettre en œuvre notre stratégie de lutte contre les changements climatiques.

