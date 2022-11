TORONTO, le 23 nov. 2022 /CNW/ - À l'approche de la journée « Mardi je donne » le 29 novembre, Aviva Canada versera 435 000 $ en soutien aux personnes touchées par les changements économiques récents et aux initiatives portant sur la diversité et l'inclusion. De ce montant, 200 000 $ seront versés à Banques alimentaires Canada et 235 000 $, à des partenariats caritatifs qui favorisent la diversité, l'équité et l'inclusion dans l'ensemble du pays.

Le dernier rapport Bilan-Faim publié par Banques alimentaires Canada démontre que le recours aux banques alimentaires dans l'ensemble du pays a augmenté de 15 % par rapport à mars 2021 et qu'en mars 2022, les banques alimentaires du Canada ont enregistré près de 1,5 million de visites. Le don d'Aviva permettra d'offrir des repas nutritifs à des personnes dans le besoin et sera réparti équitablement parmi les programmes et les organismes suivants :

Nourriture pour tous : ce programme appuie le partage alimentaire et le transport de surplus alimentaire dans l'ensemble du pays.





Insécurité alimentaire dans le Nord : ce programme vient en aide aux communautés nordiques en renforçant les organismes de sécurité alimentaire existants et en améliorant les solutions ciblant l'insécurité alimentaire dans des régions mal desservies.





Banque alimentaire de Markham et Moisson Montréal : ces organismes ont observé une hausse marquée du nombre de visites aux banques alimentaire cette année.

Le montant de 235 000 $ sera réparti parmi neuf organismes de bienfaisance dans le but de financer leur travail important en matière de diversité et d'inclusion. Ce travail inclut le soutien aux femmes et à leur carrière, la création d'occasions de développement économique dans les communautés autochtones et la promotion de la santé mentale auprès des Canadiens.

Par exemple, afin de favoriser le développement des femmes, 50 000 $ seront versés à l'initiative Work Forward du YWCA pour la conception de nouvelles formations et ressources destinées aux femmes et aux personnes de diverses identités de genre dans les collectivités ainsi que pour la sensibilisation des employeurs à la création d'un milieu de travail équitable et adapté au genre.

« À Aviva Canada, nous nous engageons à bâtir un Canada plus solide et plus inclusif dans les collectivités où nous vivons et nous travaillons. C'est incroyable de voir nos collègues se rassembler et incarner nos valeurs de Bienveillance, d'Engagement et de Collectivité que ce soit en aidant des Canadiens vulnérables en cette période difficile ou en faisant avancer des initiatives en matière de diversité et d'inclusion pour un plus bel avenir », a déclaré Jason Storah, chef de la direction d'Aviva Canada.

En plus des dons de l'entreprise, Aviva Canada :

se mobilisera pour recueillir des denrées alimentaires dans ses bureaux au profit des banques alimentaires locales;





triplera les dons faits par ses employés à une cause admissible d'ici la fin de l'année*

Au début du mois de septembre, Aviva Canada a également fait un don de 100 000 $ à la Croix-Rouge canadienne en appui aux interventions de secours dans les provinces de l'Est touchées par l'ouragan Fiona.

