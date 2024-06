Le gouvernement du Canada verse 530 millions de dollars aux municipalités par l'entremise du Fonds municipal vert afin d'aider les collectivités à s'adapter aux changements climatiques

OTTAWA, ON, le 3 juin 2024 /CNW/ - Partout au Canada, les collectivités ont besoin de nouvelles infrastructures qui assurent une vie saine et abordable, la durabilité économique et la sécurité des maisons et des entreprises, comme on est en droit de s'attendre en ce 21e siècle. Pour rendre nos collectivités plus viables dans un monde touché par des événements liés au climat comme les inondations, les tempêtes et les incendies de forêt, il faut planifier judicieusement et mettre l'accent sur la résilience lors de la construction de routes, de ponts, d'installations de traitement des eaux, d'infrastructures de télécommunications, de réseaux de voies d'évacuation, et bien plus.

Afin d'assurer l'équité pour toutes les générations, de créer de nouvelles possibilités et de lancer la Semaine canadienne de l'environnement, le gouvernement du Canada accélère le soutien à l'adaptation pour les infrastructures municipales résilientes.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, en compagnie de l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile, et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, et de Tim Tierney, troisième vice-président de la Fédération canadienne des municipalités et représentant de Scott Pearce, qui en est le président, a annoncé l'initiative de Leadership local pour l'adaptation climatique, financée dans le cadre du Fonds municipal vert.

Cette initiative de 530 millions de dollars représente, dans l'histoire canadienne, l'un des plus gros investissements jamais réalisés pour bâtir des collectivités résilientes où il fait bon vivre, et afin de se préparer à faire face aux changements climatiques. Il s'agit également d'une initiative clé de la Stratégie nationale d'adaptation du Canada.

En collaboration avec les administrations locales, l'initiative soutiendra des activités de planification de l'adaptation, de renforcement de la capacité, de mise en œuvre et de financement visant à aider les municipalités et leurs partenaires à construire des infrastructures résilientes à long terme. D'ici 2031, l'initiative financera plus de 1 400 activités municipales.

L'annonce d'aujourd'hui vise notamment à faire savoir que le Fonds municipal vert, financé par le gouvernement fédéral, accepte les demandes pour le volet de financement concernant l'adaptation en action et que celles-ci peuvent être présentées sur le site Web de l'initiative de Leadership local pour l'adaptation climatique. En tout, cette initiative comporte trois volets de financement qui fourniront aux municipalités un soutien substantiel pour leur permettre de réaliser des projets d'adaptation aux changements climatiques. En plus du soutien pour la planification de l'adaptation climatique, les municipalités peuvent demander jusqu'à 1 million de dollars pour financer des projets de mise en œuvre et jusqu'à 70 000 dollars pour financer des études de faisabilité. Toutes les municipalités qui ont élaboré un plan d'adaptation aux changements climatiques ou une évaluation des risques peuvent présenter une demande de financement. La date limite pour présenter une demande est le 14 août 2024.

Le Fonds municipal vert lance également une possibilité de financement pour les initiatives de développement des compétences et de formation menées par des partenaires, afin d'aider les administrations locales à bâtir des collectivités plus résilientes. Les partenaires admissibles recevront du financement et de l'aide pour concevoir et mettre en œuvre des programmes de formation qui donnent aux municipalités les outils dont elles ont besoin pour une planification proactive et équitable de la résilience climatique.

Tous les habitants du Canada risquent de subir les répercussions des changements climatiques, mais ces risques ne sont pas répartis également. Les personnes déjà confrontées à des inégalités dans notre société sont parmi les plus susceptibles d'être touchées par des phénomènes météorologiques violents. Il s'agit notamment des groupes marginalisés, des personnes âgées et des personnes handicapées. La nouvelle initiative pour l'adaptation climatique mettra l'accent sur l'obtention de résultats significatifs en matière d'équité et d'inclusion au moyen de projets visant à bâtir des collectivités plus fortes, plus vivables et plus résilientes dans l'ensemble du Canada.

Citations

« Dans la lutte contre les changements climatiques, les municipalités sont sur la ligne de front, et elles sont les mieux placées pour connaître les défis locaux et leurs solutions touchant les quartiers, le transport et les entreprises. La collaboration entre la Fédération canadienne des municipalités et le gouvernement du Canada aide à bâtir des collectivités plus fortes favorisant une meilleure qualité de vie, qui procurent de la sécurité face à l'évolution du climat. Avec des investissements judicieux, une planification à long terme et une concertation efficace, nous pouvons soutenir les collectivités qui subissent déjà les effets des changements climatiques et les aider à rendre l'avenir plus durable et plus prospère pour les prochaines générations. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante visant à donner aux administrations locales les moyens de s'attaquer de front aux changements climatiques. En finançant des initiatives d'adaptation climatique, nous soutenons non seulement les collectivités dans leurs efforts pour devenir plus résilientes, mais nous contribuons aussi à bâtir des infrastructures plus fortes et plus robustes. Ce programme assure à l'ensemble de la population canadienne un avenir durable et des collectivités plus fortes et plus sûres. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La fréquence et la gravité des phénomènes météorologiques extrêmes augmentent, et nous sommes déterminés à aider les collectivités à renforcer leur résilience afin de faire face à ces dangers. La nouvelle initiative de Leadership local pour l'adaptation climatique est un excellent exemple des améliorations que nous pouvons apporter en matière d'adaptation et de résilience aux catastrophes grâce à la collaboration entre tous les ordres de gouvernement. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Le Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités et le gouvernement fédéral redoublent d'efforts pour relever les défis posés par l'évolution du climat grâce à des solutions innovantes et axées sur les collectivités. Avec le lancement de l'initiative de Leadership local pour l'adaptation climatique, nous créons des avantages réels et tangibles pour les municipalités. Imaginez un nouvel espace vert au sein de votre collectivité qui servirait également de barrière contre les inondations, ou un programme de formation local qui donnerait à la population les moyens de s'attaquer de front aux changements climatiques. Qu'il s'agisse de projets favorisant les barrières côtières résistantes aux tempêtes, de pratiques de conservation de l'eau, ou encore de travaux de stabilisation des pentes dans les zones touchées par les incendies ou dégradées par la fonte du pergélisol, cette initiative est une déclaration nationale dont les effets se font sentir à l'échelle locale. L'initiative de Leadership local pour l'adaptation climatique permettra de bâtir des collectivités résilientes qui ne font pas que prévoir les futurs défis liés aux changements climatiques, mais qui prennent des mesures concrètes pour s'y adapter. »

- Scott Pearce, président de la Fédération canadienne des municipalités

Faits en bref

Depuis 1971, le Canada célèbre la Semaine canadienne de l'environnement en parallèle à la Journée mondiale de l'environnement des Nations Unies, qui a lieu le 5 juin. Cette année, le thème de la Journée mondiale de l'environnement est « génération restauration » et il met l'accent sur la restauration des terres, la lutte contre la désertification et la résistance à la sécheresse. La Semaine canadienne de l'environnement élargit ce thème en célébrant toutes les mesures que nous prenons au pays et à l'échelle mondiale afin d'en arriver à un avenir plus vert.

La Stratégie nationale d'adaptation du Canada établit les buts, les objectifs et les cibles visant à réduire les risques des catastrophes liées au climat, à améliorer les résultats en matière de santé, à protéger la nature et la biodiversité, à bâtir et à maintenir des infrastructures résilientes et à soutenir la prospérité de l'économie et des travailleurs.

Pour soutenir la Stratégie, le Plan d'action sur l'adaptation du gouvernement du Canada présente ce que le gouvernement fédéral fait pour faire face aux changements climatiques. Ce Plan présente 70 mesures, parmi 22 ministères et organismes, qui appuient l'atteinte des objectifs d'adaptation du Canada et atténuent les risques que les changements climatiques posent pour les Canadiens.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 6,6 milliards de dollars dans l'adaptation. Ce montant comprend 2,1 milliards de dollars engagés depuis l'automne 2022 afin de mettre en œuvre la Stratégie nationale d'adaptation et de soutenir d'autres mesures connexes pour l'adaptation.

Le Fonds municipal vert gère environ 2,4 milliards de dollars en programmes financés par le gouvernement du Canada pour soutenir les priorités environnementales municipales, y compris le nouvel investissement de 530 millions de dollars visant à soutenir les initiatives communautaires d'adaptation.

Cet investissement de 530 millions de dollars a été annoncé pour la première fois le 24 novembre 2022, dans le cadre de nouveaux engagements de financement du gouvernement fédéral d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars pour contribuer à protéger les collectivités d'un océan à l'autre et les aider à se préparer aux changements climatiques, grâce à la Stratégie nationale d'adaptation.

Liens connexes

Stratégie nationale d'adaptation du Canada

Plan d'action pour l'adaptation du gouvernement du Canada

Fonds municipal vert

Leadership local pour l'adaptation climatique

Fédération canadienne des municipalités

Page X (Twitter) d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE FEDERATION CANADIENNE DES MUNICIPALITES

Renseignements: Personnes-ressources : Kaitlin Power, Attachée de presse principale et conseillère en communication, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]