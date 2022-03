Bâtiments de construction massive en bois : à la hauteur de notre expertise!

Une priorité gouvernementale et un outil de développement durable

L'adoption par le Québec en 2020 de la Politique d'intégration du bois dans la construction témoigne de l'importance grandissante de ce secteur stratégique de l'industrie. Le gouvernement souhaite augmenter l'utilisation du bois dans la construction dans le but de favoriser le développement durable de toutes les régions du Québec et de réduire l'empreinte carbone des bâtiments. En actualisant les connaissances ainsi que la réglementation sur les bâtiments de construction massive en bois encapsulé, la RBQ prend part aux efforts pour soutenir l'utilisation de cette ressource locale et renouvelable.

Faits saillants

La publication Bâtiments de construction massive en bois encapsulé d'au plus 12 étages - Directives et guide explicatif est disponible sur le site Web de la RBQ à l'adresse www.rbq.gouv.qc.ca/bois.

est disponible sur le site Web de la RBQ à l'adresse www.rbq.gouv.qc.ca/bois. Cette nouvelle version du document est basée sur les modifications qui seront apportées prochainement au Code national du bâtiment 2020 et au Code national de prévention des incendies 2020.

au Code national de prévention des incendies 2020. La possibilité, sous certaines conditions, que le bois massif soit apparent dans ces constructions constitue une nouveauté significative.

La mise à jour du document tient compte de l'évolution des travaux de recherche sur la performance au feu de systèmes de construction en bois.

Elle répond à la mesure 3.1 du Plan de mise en œuvre 2021-2026 de la Politique d'intégration du bois dans la construction. Cette mesure vise à contribuer à l'intégration du bois dans la réglementation québécoise sur la construction.

Elle répond à la mesure 1.7.2 du Plan de mise en œuvre 2021-2026 du Plan pour une économie verte 2030. Cette mesure vise à favoriser l'utilisation de matériaux de construction écoénergétiques et à faible empreinte carbone.

Citation

« Je me réjouis de constater que l'expertise de la RBQ et de ses partenaires permettra aux concepteurs et aux constructeurs d'être plus ambitieux et créatifs dans l'utilisation d'une ressource locale et durable, qui peut nous soutenir dans l'atteinte des objectifs de lutte contre les changements climatiques. »

- Michel Beaudoin, président-directeur général de la RBQ

Au sujet de la RBQ

Présente partout au Québec, la RBQ a pour mission de veiller à la qualité des travaux de construction et à la sécurité des personnes dans les domaines du bâtiment, de l'électricité, de la plomberie, du gaz, des équipements pétroliers, des installations sous pression, des ascenseurs, des remontées mécaniques, des jeux et manèges, des lieux de baignade et de l'efficacité énergétique. La RBQ surveille l'application de la Loi sur le bâtiment et de la réglementation afférente dans les différents domaines techniques de sa compétence.

