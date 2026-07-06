Des soins pour le corps fruités et juteux qui procurent une hydratation remarquable arrivent en boutique et en ligne sur BathandBodyWorks.ca le 6 juillet

Trois choses à savoir :

Nouvelle collection : Fruit Fusion regroupe quatre nouvelles fragrances juteuses aux bienfaits fruités.

Fruit Fusion regroupe quatre nouvelles fragrances juteuses aux bienfaits fruités. Une étape importante pour la marque : Ce lancement donne vie à la stratégie axée sur la clientèle de Bath & Body Works avec une revitalisation de la marque et des produits novateurs.

Ce lancement donne vie à la stratégie axée sur la clientèle de Bath & Body Works avec une revitalisation de la marque et des produits novateurs. Le pouvoir d'une vedette : Hilary Duff, adepte de longue date de Bath & Body Works, se joint à la marque en tant qu'ambassadrice et partenaire créative. Elle apporte à la campagne sa confiance en soi inspirée par l'acceptation de son corps et son charisme intergénérationnel.

COLUMBUS, Ohio, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Bath & Body Works lance Fruit Fusion, une nouvelle collection juteuse de soins pour le corps qui met de l'avant des fragrances de fruits et une remarquable hydratation longue durée. L'actrice, chanteuse et icône culturelle Hilary Duff se joint à la marque en tant qu'ambassadrice et partenaire créative.

La nouvelle collection Fruit Fusion de Bath & Body Works. (Groupe CNW/Bath & Body Works Canada) Bath & Body Works présente sa nouvelle collection « Fruit Fusion » avec Hilary Duff, ambassadrice de la campagne et partenaire créative (Groupe CNW/Bath & Body Works Canada)

Fruit Fusion exprime clairement la stratégie axée sur la clientèle de Bath & Body Works, le plan de transformation stratégique de la marque qui place la clientèle au cœur de chaque décision. Cette collection allie innovation de produits, designs raffinés et campagne adaptée au contexte culturel, mettant en avant Hilary Duff.

Fruit Fusion sera lancée au Canada et aux États-Unis le 6 juillet, en ligne et en boutique. Watermelon Whirl, Tangerine Twirl, Berry Bliss et Banana Blend seront les quatre fragrances juteuses offertes en nettoyant pour le corps hydratation du matin au soir, crème pour le corps douce et apaisante, parfum en bruine pour le corps et les cheveux, huile pour les lèvres, vaporisateur pour les mains antibactérien de poche, et bien plus. La clientèle pourra personnaliser ses rituels en superposant les formules.

Adepte de longue date de la marque, Hilary agira en tant que partenaire créative pour donner vie à la collection. Après avoir fait la couverture du numéro spécial maillots de bain de Sports Illustrated, elle apporte une véritable assurance, une énergie qui imprègne l'ensemble de la campagne. Son attitude positive envers son corps et son amour sincère pour les produits Bath & Body Works s'inscrivent naturellement dans l'esprit de Fruit Fusion, qui met l'accent sur le bien-être et les rituels efficaces. Tout comme Bath & Body Works, elle se présente sous un jour nouveau et dynamique, ce qui fait de cette collaboration un véritable partenariat entre deux marques qui partagent les mêmes valeurs.

« Pour moi, l'essentiel, c'est de se sentir bien dans sa peau et de choisir ce qui nous convient », a dit Hilary. « Je recherche des produits qui s'intègrent bien à ma routine et qui apportent de réels bienfaits. Fruit Fusion par Bath & Body Works correspond parfaitement à cela. Les arômes sont enjoués, les produits sont efficaces et j'ai vraiment très hâte de les utiliser. »

Cet été, Hilary Duff repart en tournée pour la première fois depuis 18 ans avec un nouvel album et un nouveau chapitre qui ont ravivé la passion des fans de toutes les générations. Bath & Body Works, en tant que marque qui suit elle-même une trajectoire d'évolution sous une nouvelle direction, a reconnu ce parallèle.

« Fruit Fusion illustre parfaitement notre stratégie axée sur la clientèle », a déclaré Véronique Gabai, directrice en chef de la marque et des produits à Bath & Body Works. « Notre objectif est de créer des produits innovants et de grande qualité, qui offrent de réels résultats et procurent un sentiment de bien-être, tout en s'imposant de manière authentique et pertinente. Ce lancement réunit tous ces éléments, de l'innovation au design en passant par notre partenariat avec Hilary, d'une manière qui touche véritablement notre clientèle. »

Les formules Fruit Fusion sont approuvées par un dermatologue. Elles sont véganes et sans sulfates, parabènes, ni phtalates. Elles combinent des fragrances créées par des parfumeurs et des ingrédients bénéfiques pour la peau, comme le beurre de karité, l'huile de noix de coco et l'acide hyaluronique, pour procurer une hydratation riche et une sensation douce et lisse, tout en contribuant à préserver la barrière d'hydratation naturelle de la peau. Ce lancement dévoile également des emballages aux couleurs vives et ludiques, avec une nouvelle forme de bouteille et une texture douce au toucher.

Au cœur de ce lancement se trouve une campagne marketing à 360 degrés, l'une des plus complètes de l'histoire de la marque. Hilary Duff intègre la collection à son quotidien sur ses comptes Instagram et TikTok, qui totalisent plus de 30 millions d'abonnés, renforçant ainsi l'authenticité de ce partenariat et montrant à quel point Fruit Fusion s'intègre naturellement dans la vie de tous les jours.

Fruit Fusion est conçue comme une collection à long terme, avec de nouvelles fragrances et de nouveaux formats prévus au fil du temps. Il s'agit du signe le plus récent de la direction prise par Bath & Body Works : une marque qui mise sur la performance, s'impose dans la culture et crée des produits vers lesquels la clientèle revient jour après jour.

Pour en savoir plus et pour magasiner les produits Fruit Fusion, visitez bathandbodyworks.ca.

DÉTAILS SUR LES PRODUITS FRUIT FUSION

Fruit Fusion présente quatre fragrances éclatantes et fruitées : Watermelon Whirl (melon d'eau sucré, jus frais, doux musc), Tangerine Twirl (tangerine éclatante, agrume juteux, éclat ensoleillé), Berry Bliss (baie sucrée, grenade acidulée, bois véritable) et Banana Blend (banane fouettée, vanille onctueuse, ambre radieux). Elles sont offertes dans une gamme complète de formules de soins pour le corps parfumés.

La collection Fruit Fusion est offerte dans les formats suivants, à des prix allant de 5,95 $ à 20,95 $ : nettoyant pour le corps hydratation du matin au soir, parfum en bruine pour le corps et les cheveux, crème pour le corps douce et apaisante, lotion pour le corps 48 H d'hydratation, crème pour les mains, parfum en bruine format mini, huile pour les lèvres, vaporisateur de poche, porte-monnaie, breloques et étuis pour vaporisateur de poche.

À PROPOS DE BATH & BODY WORKS

Bath & Body Works est un leader mondial du marché des soins personnels et des parfums d'ambiance, profondément convaincu que tout le monde mérite de se sentir bien.

Ses fragrances bien-aimées et emblématiques sont conçues par des experts pour offrir une performance exceptionnelle et une expérience de luxe. Formulés avec des ingrédients soigneusement choisis, les soins pour le corps de Bath & Body Works sont offerts en plusieurs formules comme des fines bruines parfumées, des crèmes pour le corps, des lotions, des eaux de parfum, des nettoyants pour le corps, des savons pour les mains, des désinfectants et plus encore. Les populaires chandelles à 3 mèches de la marque sont faites de riches huiles parfumées et de cire à base de soya de qualité supérieure pour offrir jusqu'à 45 heures de fragrance enveloppante.

La clientèle peut magasiner les produits de Bath & Body Works où et quand elle le désire, que ce soit dans les quelques 1900 boutiques aux États-Unis et au Canada et dans plus de 500 boutiques internationales, ou en ligne sur bathandbodyworks.ca.

SOURCE Bath & Body Works Canada

Pour toute demande de presse concernant Bath & Body Works, veuillez communiquer avec : Ariane Marleau, Chargée de comptes, [email protected]