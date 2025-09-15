BassiliChat révolutionne l'accès à l'IA avec la première plateforme de comparaison en temps réel

L'innovation québécoise qui démocratise six agents d'IA conversationnelle de pointe

MONTRÉAL, le 15 sept. 2025 /CNW/ - L'entrepreneur Joseph Bassili lance aujourd'hui BassiliChat, la première plateforme mondiale permettant de comparer simultanément les réponses de six agents d'intelligence artificielle conversationnelle. Cette innovation québécoise offre un accès instantané et gratuit à ChatGPT, Claude AI, Grok, Gemini, DeepSeek et Perplexity en un seul clic.

En un seul clic, les utilisateurs accèdent à six perspectives complémentaires sur tous les sujets, éliminant la nécessité de naviguer entre plusieurs plateformes.

FAITS SAILLANTS

Première mondiale : comparaison simultanée de six IA conversationnelles

comparaison simultanée de six IA conversationnelles Innovation 100% québécoise : développée et financée à Montréal

développée et financée à Montréal Impact économique : création d'emplois spécialisés et rayonnement international

création d'emplois spécialisés et rayonnement international Accessibilité immédiate : plateforme gratuite sans inscription requise

UN LEVIER STRATÉGIQUE POUR LE QUÉBEC

Dans un marché mondial de l'IA évalué à plusieurs milliards de dollars, BassiliChat positionne le Québec comme acteur incontournable de la révolution numérique. Le projet, intégralement financé par BassiliCapital, assure une indépendance stratégique tout en contribuant à la création d'emplois spécialisés dans l'écosystème technologique montréalais.

« Notre mission est de démocratiser l'accès à l'intelligence artificielle en mettant la puissance combinée des agents les plus avancés au service de tous », déclare Joseph Bassili, fondateur de BassiliChat. « Ce lancement place le Québec parmi les leaders mondiaux de l'innovation technologique. »

UNE PLATEFORME EN CONSTANTE ÉVOLUTION

BassiliChat adopte un développement itératif avec l'intégration régulière de nouvelles fonctionnalités :

Analyses comparatives avancées avec métriques de performances

avec métriques de performances Personnalisation des résultats selon les besoins spécifiques

selon les besoins spécifiques Outils collaboratifs pour les professionnels et institutions

pour les professionnels et institutions Mises à jour automatiques sans frais supplémentaires

ACCESSIBILITÉ IMMÉDIATE

La plateforme est disponible dès maintenant sur bassilichat.com, avec un accès gratuit aux fonctionnalités de comparaison simultanée. Suivez-nous sur LinkedIn, X, Facebook, Instagram et YouTube pour découvrir nos avancées.

À PROPOS DE BASSILICHAT

BassiliChat est la première plateforme mondiale permettant de comparer simultanément les réponses des six modèles de langage les plus performants. Développée et financée par BassiliCapital, son ambition est de rendre l'intelligence artificielle plus accessible, transparente et enrichissante pour tous.

À PROPOS DE JOSEPH BASSILI

Entrepreneur en série, Joseph Bassili a réalisé plus de 12 acquisitions d'entreprises et s'est distingué par sa capacité à transformer des organisations et à créer de la valeur à grande échelle. Avec BassiliChat, il s'appuie sur l'innovation québécoise pour propulser le Canada à l'avant-scène mondiale de l'IA.

SOURCE BassiliChat

RENSEIGNEMENTS AUX MÉDIAS : Noémie Leroux, Coordonnatrice communications et relations publiques, BassiliChat, Tél. : 514 706-0798, Courriel : [email protected], Site : www.bassilichat.com