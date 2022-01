Baseball à Montréal : la Chambre prend acte de la décision de la Ligue majeure

MONTRÉAL, le 20 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte de la décision de la Ligue majeure de baseball d'écarter le projet d'équipe partagée entre Montréal et Tampa Bay.

« La décision de la Ligue majeure de baseball de rejeter le concept de villes sœurs est décevante compte tenu de la qualité de la proposition élaborée par Stephen Bronfman et son groupe, en plus des signaux encourageants qu'ils avaient reçus depuis 18 mois. Nous comprenons que cette décision entraîne l'abandon à court terme du projet du retour du baseball majeur à Montréal. Je ne peux qu'applaudir l'engagement de leaders d'affaires et le développement de projets ambitieux susceptibles de renforcer le statut de Montréal comme métropole nord-américaine de premier plan. La Chambre continuera d'appuyer ces initiatives porteuses pour notre économie », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

