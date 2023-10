Basco Portes et Fenêtres : pionnier de l'économie circulaire dans le secteur de la fenestration

LAVAL, QC, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Dans un monde où la durabilité et la préservation de l'environnement sont au cœur des préoccupations, Basco Portes et Fenêtres se démarque par son engagement envers l'économie circulaire . L'entreprise travaille activement à promouvoir une alternative écologique et économique au remplacement complet des fenêtres : la réparation de fenêtres .

L'économie circulaire, contrairement au modèle traditionnel « extraire, fabriquer, utiliser et jeter », valorise la réutilisation des ressources et la minimisation des déchets. Basco Portes et Fenêtres a intégré ces principes dans son modèle d'affaires, privilégiant la restauration des portes et fenêtres plutôt que leur remplacement intégral. Cette approche non seulement réduit l'impact environnemental , mais offre également des avantages considérables en termes de coûts et de temps pour les clients.

En collaboration avec des entreprises de recyclage du verre, notamment la Route du verre , Basco s'assure que les ressources restent en usage aussi longtemps que possible. La restauration des portes et fenêtres prolonge leur durée de vie, évitant ainsi la production de déchets supplémentaires et la consommation excessive de ressources naturelles.

Contrairement à une idée reçue, une fenêtre peut avoir une durée de vie allant jusqu'à 100 ans si elle est correctement entretenue et réparée. Basco Portes et Fenêtres est déterminé à éduquer ses clients sur les avantages de la réparation, démontrant qu'il est souvent inutile et coûteux de remplacer entièrement des fenêtres qui peuvent simplement être restaurées.

En privilégiant la réparation, Basco Portes et Fenêtres illustre son engagement envers des pratiques commerciales durables, encourageant ainsi d'autres entreprises et consommateurs à adopter une approche plus respectueuse de l'environnement.

