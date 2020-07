Bas-Saint-Laurent - Un nouveau piège de capture pour la population de saumons de la rivière Mitis

RIMOUSKI, QC, le 9 juill. 2020 /CNW Telbec/ - La population de saumons atlantiques de la rivière Mitis bénéficie maintenant de nouveaux équipements pour assurer sa montaison. Outre un nouveau piège de capture permanent aménagé, un nouveau camion de transport a également été acquis. Ces nouveaux équipements sont déjà opérationnels pour assurer la conservation et la mise en valeur de la rivière Mitis. En effet, au total, 722 saumons ont emprunté les installations depuis le début de la saison, soit 335 de plus que la moyenne pour cette période.

L'implantation du nouveau piège permanent est l'aboutissement d'un important travail réalisé par plusieurs partenaires, soit principalement la Corporation de gestion de la pêche sportive de la rivière Mitis (CGPSRM), la Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA), Hydro-Québec et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Cette nouvelle infrastructure a été spécifiquement conçue pour favoriser la capture des saumons en maximisant son efficacité et son attractivité. En concertation, tous les partenaires ont fourni leurs expertises afin de construire un piège optimal pour atteindre des objectifs communs, soit :

d'assurer la pérennité de la population de saumons de la rivière Mitis;

d'assurer la mise en valeur de la ressource saumon;

de maintenir le développement régional et les retombées économiques locales associées à la pêche sportive.

De plus, la CGPSRM a procédé à l'acquisition d'un nouveau camion de transport au printemps 2020. En plus de la construction du nouveau piège, ce véhicule permet de sécuriser les activités de transport pour plusieurs années. D'ailleurs, l'acquisition du véhicule ainsi que les activités de transport et de dénombrement de saumons sont soutenues par le Plan de développement de la pêche au saumon et de la pêche sportive au Québec 2017-2022 de la FQSA, un soutien indispensable pour l'accessibilité et le développement de ces activités au Québec.

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage ou action qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel à SOS Braconnage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, par Internet, ou en se rendant directement au bureau de la protection de la faune le plus près. Ce service est gratuit et confidentiel.

