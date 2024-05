Bas-Saint-Laurent : travaux d'urgence pour démolir le barrage Tinoute

RIMOUSKI, QC, le 31 mai 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) tient à informer la population que des travaux d'urgence sont effectués pour abaisser le niveau du lac Tinoute, situé à Saint-Bruno-de-Kamouraska, et démolir la structure de bois du barrage du même nom. Ces interventions visent à éliminer les risques de rupture incontrôlée de ce barrage qui appartient au MELCCFP depuis novembre 2019, et ce, afin de garantir la sécurité du public et la protection de l'environnement.

À la suite de la dernière inspection, qui a notamment révélé l'affaissement d'une section du mur-écran en bois et la détérioration d'un des contreforts, le MELCCFP a entrepris des travaux pour démolir le barrage Tinoute afin d'éliminer les risques. Le ministère s'assurera également de stabiliser le cours d'eau à son niveau naturel.

Ces travaux devraient se terminer le 7 juin 2024.

Faits saillants :

L'état de ce barrage est jugé « pauvre » au sens de la Loi sur la sécurité des barrages et de son règlement.

Il est prévu qu'on abaisse le niveau du lac d'environ 1,5 mètre, soit approximativement la hauteur de la structure en bois du barrage. La profondeur du plan d'eau est faible selon les données bathymétriques disponibles.

En raison des risques pour la sécurité du public et de la nécessité d'agir rapidement, il n'a pas été possible de réaliser de consultations auprès des parties prenantes habituelles concernant la démolition du barrage Tinoute. Cependant, les autorisations nécessaires ont été obtenues pour la réalisation des travaux en urgence auprès des différents ministères concernés, tant provinciaux que fédéraux.

Source et information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991



SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs