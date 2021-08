Bas-Saint-Laurent - Rivière Matane - Zone 1 : Obligation de remise à l'eau des grands saumons

RIMOUSKI, QC, le 30 août 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population que la remise à l'eau des saumons de plus de 63 centimètres sera obligatoire sur la rivière Matane à compter du 1er septembre 2021, et ce, jusqu'à la fin de la saison. Cette obligation touche l'ensemble du tronçon en exploitation de la rivière Matane, soit entre le côté aval de la route 132 et un point situé à 180 mètres en aval de la rivière Bonjour.

Cette modification réglementaire est nécessaire en raison de l'arrêt des montaisons causé par les faibles débits d'eau et des prévisions météorologiques qui rendent peu probable une hausse significative des débits à moyen terme.

Bien que le nombre de géniteurs actuellement dans les rivières ne compromette pas l'atteinte du seuil de conservation optimal, les risques associés à la capture de géniteurs supplémentaires, jumelés à l'arrêt des montaisons incitent à une approche prudente, dictée par le principe de précaution. Cette décision a été prise en collaboration avec la Société de gestion de la rivière Matane et elle s'inscrit dans le Plan de gestion du saumon atlantique 2016-2026 qui prévoit des modalités de pêche adaptées à l'abondance de saumons dans chacune des rivières. Le plan de gestion prévoit que la rétention des grands saumons peut être permise uniquement dans les rivières qui ont atteint leur cible de gestion au cours des dernières années et dont les analyses des montaisons de la saison en cours indiquent que cette cible pourra encore être atteinte cette année. Le plan prévoit également des modalités pour apporter des ajustements en cours de saison si les conditions le nécessitent, comme c'est le cas pour la rivière Matane en 2021.

Pour obtenir plus d'information sur la gestion du saumon, les pêcheurs sont invités à consulter le Plan de gestion du saumon atlantique 2016-2026 : https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/plans-de-gestion/saumon-atlantique/.

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou action qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel à S.O.S. Braconnage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, par Internet, ou en se rendant directement au bureau de la protection de la faune le plus près. Ce service est gratuit et confidentiel.

