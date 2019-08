Bas-Saint-Laurent - Récolte de bois de chauffage dans les forêts publiques

RIMOUSKI, QC, le 1er août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rappelle aux citoyens qu'il est obligatoire de détenir un permis pour récolter du bois de chauffage à des fins domestiques dans les forêts publiques.

Ce permis permet aux utilisateurs de bois de chauffage de récolter un maximum de 22,5 m³ apparents (18 cordes de 16 pouces de longueur) à 1,50 $ plus taxes le mètre cube apparent pour toutes les essences (ce taux peut être mis à jour en tout temps).

Les périodes de récolte peuvent varier selon les territoires suivants :

Réserve faunique de Rimouski : 17 août au 31 août 2019 inclusivement

: 17 août au 31 août 2019 inclusivement Autres territoires desservis : 17 août au 2 septembre 2019 inclusivement

Les personnes qui souhaitent obtenir ce permis pourront en faire la demande en se présentant à l'un des bureaux suivants :

Amqui : Du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h à compter du 14 août 2019 Unité de gestion du Bas-Saint-Laurent 26, boulevard Saint-Benoît Ouest, bureau 200, G5J 2E2 Tél. : 418 629-3068

Matane : Le 14 août 2019, de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h Le 28 août 2019, de 9 h 30 à 12 h SER des Monts 834, avenue du Phare Est, G4W 1B1 Tél. : 418 629-3068

Rimouski : Du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h à compter du 14 août 2019 Unité de gestion du Bas-Saint-Laurent 92, 2e Rue Ouest, bureau 207, G5L 8B3 Tél. : 418 727-3710

Prenez note que les paiements peuvent s'effectuer par chèque ou en argent comptant seulement.

Le Ministère rappelle que la récolte de bois de chauffage est limitée aux essences prescrites dans les secteurs désignés sur les documents liés au permis. Comme toutes les autres interventions forestières, cette activité est soumise à des règles strictes ayant pour but d'assurer la protection des autres ressources du milieu forestier.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Catherine Geoffrion

Conseillère en communication

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Tél. : 418 727-3710, poste 303

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs