Bas-Saint-Laurent − RAPPEL IMPORTANT - INTERDICTION D'ACCÈS AU PONT DE LA GRANDE RIVIÈRE SITUÉ À SAINT-ONÉSIME-D'IXWORTH

RIMOUSKI, QC, le 28 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) rappelle à la population que le pont de la Grande Rivière à Saint-Onésime-d'Ixworth est interdit d'accès depuis le 25 juillet 2007. Une inspection effectuée par le Ministère a démontré que l'infrastructure présente un danger pour le public.

Malgré l'affichage et les installations sur place pour sécuriser les lieux, des usagers et usagères ont continué d'utiliser le pont. À la suite d'un incident survenu récemment, une partie du pont a été endommagée au point d'être irrécupérable.

Related Documents View PDF Pont de la Grande Rivière à Saint-Onésime-d’Ixworth (Groupe CNW/Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs)

Le Ministère rappelle qu'il est important de respecter les avertissements en vigueur et qu'il est interdit de circuler sur le pont pour assurer la sécurité des usagers et usagères. Les personnes qui contreviennent à ce règlement encourent une amende allant de 500 $ à 10 000 $.

Localisation Voir la carte en annexe Pont de la Grande Rivière à Saint-Onésime-d'Ixworth

Numéro : H011-046

Longitude : W 69° 53' 16''

Latitude : N 47° 15' 41''

Le pont est situé sur les terres du domaine de l'État dans l'unité de gestion du Grand-Portage.

Pour plus d'informations, les citoyennes et citoyens sont invités à communiquer avec l'unité de gestion du Grand-Portage par téléphone au 418 862-8213.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Ève Morin Desrosiers

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

[email protected]

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs