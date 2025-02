Bas-Saint-Laurent - Plans d'aménagement spéciaux dans le Bas-Saint-Laurent - Consultation publique du 12 février au 10 mars 2025

RIMOUSKI, QC, le 12 févr. 2025 /CNW/ - Du 12 février au 10 mars 2025, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) invite la population à participer à la consultation publique portant sur des plans d'aménagement spéciaux (PAS) de récupération des bois affectés par deux perturbations naturelles dans le Bas-Saint-Laurent : l'épidémie de tordeuse des bourgeons de l'épinette (TBE) et le chablis survenu le 23 décembre 2022. La date limite pour participer à la consultation est le 10 mars à 23 h 59.

Plans d’aménagement spéciaux dans le Bas-Saint-Laurent – Consultation publique du 12 février au 10 mars 2025 (Groupe CNW/Ministère des Ressources naturelles et des Forêts)

Ces plans d'aménagement spéciaux touchent les unités d'aménagement 011-71 et 012-72. Ils présentent les secteurs d'intervention potentiels des travaux de récolte d'arbres affectés, ainsi que la localisation des chemins et des autres infrastructures à construire ou à améliorer dans ces unités d'aménagement. Ces travaux seront réalisés dès avril 2025 et au cours des prochaines années.

Consultation des plans et transmission des commentaires

La population est invitée à consulter les plans d'aménagement et à transmettre ses commentaires en ligne en se rendant au Québec.ca/consultations-foret-bas-saint-laurent.

Cette consultation vise à recueillir l'avis des personnes qui utilisent le territoire forestier public. Elle ne mène ni à la révision de son affectation ni à celle des droits qui y ont été consentis.

Pour plus d'information

Les spécialistes du Ministère sont disponibles pour renseigner la population sur la consultation, pour répondre à ses questions et pour l'aider à émettre des commentaires. On peut les contacter :

Bureau de Rimouski

Du lundi au vendredi

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

[email protected]

418 727-3710, poste 0

Bureau de Rivière-du-Loup

Du lundi au vendredi

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

[email protected]

418 862-8213, poste 0

Voir les adresses des bureaux du Ministère.

Information :

Julie Gaudreault, conseillère en communication

Ministère des Ressources naturelles

et des Forêts

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts