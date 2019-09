Bas-Saint-Laurent - Lancement du programme scolaire Faune pour les élèves des écoles secondaires Paul-Hubert et du Mistral

MONT-JOLI, QC, le 20 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, annonce la mise en place du programme scolaire Faune, offert à la Commission scolaire des Phares. Ce nouveau programme, qui débute à la rentrée automnale 2019, donnera la chance aux jeunes d'expérimenter des activités à caractère faunique comme l'observation et l'identification de la faune ou la pratique sécuritaire de la chasse, de la pêche ou du piégeage.

Cette initiative est née d'une concertation entre le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, la Table régionale de la faune du Bas-Saint-Laurent et la commission scolaire des Phares. Le programme scolaire Faune a pour but à la fois de donner aux jeunes le goût de la nature et du plein air et de favoriser la persévérance scolaire. Il a également pour but de rendre accessibles les activités que l'on peut pratiquer dans la nature en toute sécurité et de faire découvrir aux élèves les différents métiers liés à la faune.

À la rentrée scolaire cette année, c'est donc près d'une cinquantaine d'élèves fréquentant deux écoles secondaires de la Commission scolaire qui participeront au nouveau programme Faune offert en deux volets différents. Ainsi, les élèves de troisième, quatrième et cinquième secondaire de l'école secondaire Paul-Hubert de Rimouski se verront offrir la « Concentration Faune » avec un programme enrichi et ceux de quatrième et de cinquième secondaire de l'école secondaire du Mistral de Mont‑Joli bénéficieront de « l'Option faune » par un choix de cours optionnels.

Citations :

« Au-delà de la réussite scolaire des jeunes, qui est une priorité de notre gouvernement, je suis fier de voir que le programme scolaire Faune prend les moyens pour susciter leur intérêt pour l'école en valorisant les richesses de nos milieux fauniques. Qu'il s'agisse de survie en forêt, de notions sur les habitats, d'écologie et de biologie de la faune du Québec, les élèves pourront parfaire de nombreux types de connaissances fauniques en plus d'enrichir leurs connaissances sur les différents métiers que l'on peut exercer dans la nature. L'occasion est belle de former une relève dans divers secteurs liés à la faune et de permettre à tous les élèves qui le désirent de se familiariser avec les activités traditionnelles de chasse, de pêche et de piégeage. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Grâce à toute la gamme d'activités offertes dans ce programme, les jeunes auront l'opportunité de développer de nouvelles compétences et de découvrir des métiers dans un secteur parfois méconnu, mais combien inspirant. Les jeunes d'aujourd'hui sont les travailleurs de demain, et c'est pourquoi il est important de favoriser la mise en place de programmes scolaires stimulants pour favoriser leur apprentissage. »

M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« La Commission scolaire des Phares ainsi que les directions des écoles Paul-Hubert et du Mistral sont fières de pouvoir maintenant offrir un nouveau programme axé sur l'écologie, la biologie de la faune du Québec et les activités de plein air. Il s'agit d'un programme axé sur notre réalité et nos besoins régionaux. Ce projet novateur et inspirant représente certainement un engagement de plus vers la réussite de nos élèves! Je souhaite également souligner l'excellente collaboration établie avec la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, concernant la transmission de son expertise dans ce domaine, sans oublier la collaboration essentielle du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et de son gouvernement pour cette réalisation. »

M. Gaston Rioux, président de la Commission scolaire des Phares

« La Fondation de la faune du Québec désire contribuer à la création d'une relève pour les activités liées à la faune et à la nature, qu'il s'agisse d'activités d'observation ou encore de prélèvement de la faune. Cette relève est nécessaire pour assurer, à long terme, la protection et la mise en valeur des habitats fauniques du Québec. Grâce à l'implication des partenaires fauniques de la région, à la synergie des experts formateurs dans le domaine et à la participation du milieu scolaire, nos jeunes pourront pratiquer une panoplie d'activités fauniques en toute sécurité et devenir de véritables ambassadeurs de la protection de la faune. Nous sommes fiers de contribuer à la réalisation de ce beau projet ! »

M. Sébastien Rioux, directeur des initiatives fauniques, Fondation de la faune du Québec

