Bas-Saint-Laurent - Bilan positif de la première rencontre du comité consultatif de la rivière Mitis

RIMOUSKI, QC, le 15 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) informe la population que le comité consultatif réunissant les partenaires régionaux concernés par la situation de la rivière Mitis et la montaison du saumon atlantique a tenu une première rencontre le 9 juillet 2019.

Ce comité est constitué de gestionnaires et de professionnels représentant les partenaires touchés directement par la situation du piège temporaire à Mitis II, soit le MFFP, Hydro-Québec, la Corporation de gestion de la pêche sportive de la rivière Mitis et la Fédération québécoise pour le saumon atlantique.

Les membres du comité consultatif ont convenu de coordonner leurs efforts afin d'atteindre les objectifs communs suivants :

assurer la pérennité de la population de saumons de la rivière Mitis;

assurer la mise en valeur de la ressource saumon;

maintenir le développement régional et les retombées économiques locales associées à la pêche sportive;

travailler dès maintenant à la préparation de la prochaine saison par la mise en place d'un nouveau piège de capture permanent.

Tous les partenaires ont transmis des idées constructives et positives afin de travailler de concert pour trouver des solutions en vue d'améliorer la montaison des saumons sur la rivière Mitis. Le comité tiendra régulièrement des rencontres afin de suivre l'évolution de la situation.

Les mesures concrètes et les efforts d'optimisation déployés au cours des derniers jours ont déjà donné des résultats intéressants et ont pour but de rétablir le plus rapidement possible la situation. En effet, les 8 et 9 juillet 2019, 81 saumons ont été capturés et transportés en amont des barrages de Mitis I et II. Ainsi, plus de 200 saumons sont maintenant en amont des infrastructures d'Hydro-Québec.

