Bas-Saguenay - Consultation publique sur le plan d'aménagement spécial de récupération de bois affectés par la tordeuse des bourgeons de l'épinette

QUÉBEC, le 9 mars 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs invite la population à s'exprimer du 9 mars au 2 avril 2020, sur le plan d'aménagement spécial de récupération de bois affectés par la tordeuse des bourgeons de l'épinette pour le territoire public de la région du Bas-Saguenay.

Plus particulièrement, la population est invitée à émettre ses commentaires sur les points suivants :

les secteurs d'intervention potentiels (SIP) des travaux commerciaux;

la localisation potentielle des chemins et autres infrastructures à construire ou à améliorer.

De plus, le Ministère tiendra une séance d'information au cours de laquelle ses représentants présenteront les secteurs du plan d'aménagement spécial visés par la consultation publique, échangeront avec les participants et répondront à leurs questions. La séance d'information aura lieu à la date, à l'heure et à l'endroit indiqués ci-après.

Séance d'information Unité d'aménagement Date et heure Lieu 033-51 19 mars 2020 de 14 h à 17 h 418, rue Principale Rivière-Éternité, Québec G0V 1P0

Le plan d'aménagement spécial peut aussi être consulté et commenté à l'Unité de gestion de Portneuf-Laurentides-Charlevoix, sur rendez-vous seulement, en communiquant avec le bureau de Charlevoix. Les coordonnées du bureau et toutes les informations du plan, incluant le formulaire de commentaires en ligne, se trouvent sur le site Web du ministère. La date limite pour remplir le formulaire de commentaires en ligne est le 2 avril 2020 à 23 h 59.

Liens connexes

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Sylvain Carrier

Relationniste de presse

Direction des communications

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Tél. : 418 627-8609, poste 3021

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Liens connexes

https://mffp.gouv.qc.ca/