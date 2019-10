Barry Sternlicht : son premier hôtel Treehouse ouvre ses portes à Londres

Treehouse London sera exploité par SH Hotels & Resorts

LONDRES, 8 octobre 2019 /CNW/ - Treehouse London, le dernier-né de la marque hôtelière Sternlicht la plus attendue, s'apprête à ouvrir ses portes sur Langham Place à Marylebone, l'un des quartiers les plus dynamiques de Londres. Conçu pour plaire à l'enfant en chacun de nous, Treehouse, qui s'inspire de joies simples, est ludique, curieuse, rustique et nostalgique. L'hôtel accueillera Toca Madera, célèbre restaurant mexicain, et le spectaculaire bar sur toit « The Nest », offrant une vue à 360 degrés sur le centre de Londres. L'hôtel sera exploité par SH Hotels & Resorts, une filiale de Starwood Capital Group, société d'investissement privée mondiale.

Treehouse London est chouette! Chaque détail, imaginé dans l'optique insouciante et optimiste de l'enfance, se trouve équilibré par une sensibilité toute moderne. L'hôtel offre une profusion de surprises inédites, de commodités charmantes et un programme bien pensé : des chambres douillettes avec un coucou et des sacs de couchage, des horticulteurs résidents offrant une tournée des jardins locaux, des clubs de lecture et des tournois de poésie. L'application Treehouse invite les clients à fréquenter les coups de cœur du quartier présentés par les membres de l'équipe locale. Dans la cour arrière, notre bar à café/vin, qui vous accueille dès l'entrée, ressemble à une véritable cabane dans l'arbre, avec du bois et des branches dénudés.

Barry Sternlicht, PDG et président de Starwood Capital Group, a commenté : « C'est vraiment une grande joie que de lancer notre premier hôtel Treehouse dans l'une des plus grandes villes du monde. Je suis persuadé que Treehouse, par sa philosophie unique et son esthétique ludique, fera apprécier sur le marché londonien une expérience hôtelière d'un nouveau genre, amusante, spirituelle, surprenante, autant une destination pour les visiteurs qu'un lieu de prédilection local. »

Treehouse London est également fier de ses initiatives en matière de durabilité. Avec son bois de récupération et ses poutres dénudés, Treehouse a certainement l'air sauvage et boisé. Mieux encore, soucieux d'optimiser ses opérations dans le respect de l'environnement, et ce, dans son cadre urbain, l'hôtel a mis en place un vaste programme de compostage et de recyclage et s'est engagé à réduire, dans toutes ses activités, l'usage des plastiques à usage unique. De plus, chaque chambre est équipée de draps en coton biologique, ainsi que de produits de bain et autres produits locaux.

Treehouse est aussi l'endroit idéal pour manger, en l'occurrence à Toca Madera, très couru à Los Angeles, la destination de choix pour les célébrités et les visiteurs d'Hollywood friands d'une cuisine mexicaine traditionnelle réinterprétée suivant une approche moderne. Toca Madera, qui se traduit bien par « toucher au bois », marie à la perfection des saveurs audacieuses et des ingrédients biologiques, une approche culinaire complétée par sa création de cocktails, un programme baptisé « de la ferme au verre ». Un menu d'assiettes partagées, convivial pour tous les palais, crée une ambiance décontractée empreinte d'esprit communautaire.

Treehouse London comptera 95 chambres, dont 15 suites. Le comptoir d'accueil, situé au 15e étage, est orné d'une mosaïque de bois éclairée par un feston, qui permet d'amener le plein air de la racine à la verrière.

The Nest, l'un des éléments les plus parlants de l'hôtel à ce qu'il promet, un bar sur toit digne d'une séance photo, invite à profiter des vues spectaculaires à 360 degrés sur Londres. Le bar et le salon disposent également d'un ensemble de balançoires en tandem, d'espaces pour s'installer confortablement dans des couvertures et admirer le paysage urbain, et d'endroits élégants pour se retrouver autour de cocktails et de petites bouchées. (Même le DJ chanceux s'en mêle en tournant dans son propre fort dans l'arbre.)

« Nous sommes honorés de pouvoir nous associer avec le pionnier du secteur, Barry Sternlicht, un partenariat qui concorde parfaitement avec notre esprit d'innovation et notre volonté de faire vivre à nos clients une expérience qui franchit de nouveaux sommets », a déclaré Aneil Handa, directeur au sein du groupe Cairn. Notre emplacement repère sur Regent Street va constituer la scène idéale pour mener une expérience hôtelière d'un nouveau genre, et nous nous réjouissons à la perspective de livrer la vitrine mondiale du premier hôtel Treehouse au monde, et ce, de concert avec nos nouveaux partenaires Starwood Capital Group et SH Hotels & Resorts.

Treehouse London

14-15 Langham Place

Marylebone

London W1B 2QS

À propos de SH Hotels & Resorts

SH Hotels & Resorts, une filiale de Starwood Capital Group, société mondiale d'investissements privés, est une société de gestion de marques d'hôtels qui exploite 1 Hotels, une marque style de vie inspirée de la nature, lancée en 2015 en ouvrant des établissements à South Beach et Manhattan, et Baccarat Hotels & Resorts, une marque de luxe lancée en mars 2015 avec son établissement phare à New York, sans compter les projets en cours de développement à Doha et à Bordeaux. Conjuguant son savoir-faire marketing et design avec son expertise opérationnelle et technologique, SH Hotels & Resorts est devenue aujourd'hui la force d'impulsion derrière certaines des marques hôtelières les plus novatrices et les plus dynamiques au monde.

À propos de Cairn Group

Cairn Group est l'un des principaux propriétaires et exploitants de 33 hôtels, 30 restaurants et bars et de 9 maisons de santé dans tout le Royaume-Uni et jouit d'une présence croissante dans le secteur de l'hôtellerie et de l'immobilier. Parallèlement au développement de marques uniques, d'hôtels indépendants et de projets novateurs, le groupe poursuit son activité en partenariat avec des marques internationales telles que Hilton Worldwide, Marriott International, Intercontinental Hotels Group et Accor. Le Stoke Place Hotel, un hôtel-manoir de 11 hectares situé dans le Buckinghamshire, est un projet qui se démarque dans son portefeuille. Le groupe Cairn, par son identité, est centré sur l'innovation et la croissance, deux motivations qui l'incitent à investir en permanence dans son effectif, chiffré à 3 000 employés, et son avenir avec, en perspective, une filière de développement de 5 hôtels.

À propos de The Madera Group

Le groupe Madera, établi à West Hollywood et composé d'une équipe de créateurs, d'innovateurs et de développeurs, s'est donné pour mission de favoriser l'évolution de l'hôtellerie. Actuellement, le groupe Madera développe, possède et exploite un florilège de restaurants de premier plan, notamment Tocaya Organica et Toca Madera, dans le sud de la Californie et en Arizona.

