Barings annonce un objectif de carboneutralité d'ici 2030 pour ses opérations mondiales

« Aider à bâtir un avenir durable au service de nos clients, de nos collègues et de nos collectivités est au cœur de notre mission et contribue à la croissance et à la rentabilité de notre entreprise à long terme », a déclaré Mike Freno, président et chef de la direction de Barings.

Depuis de nombreuses années, Barings s'est engagée à atteindre des objectifs opérationnels environnementaux et sociaux. Suivant cette annonce, elle se positionne pour atteindre l'objectif de carboneutralité dans ses opérations mondiales d'ici 2030.

« Bien que nous devrons utiliser les crédits d'émission de carbone pour arriver à la neutralité en 2021, notre véritable objectif est de changer les comportements de nos employés et de nos partenaires, ce qui nous permettra d'atteindre notre cible de carboneutralité, a déclaré Sarah Munday, directrice de la durabilité à Barings. Par exemple, nous avons l'intention d'établir une taxe interne sur le carbone pour le transport aérien d'ici le troisième trimestre de cette année, et nous espérons l'étendre à d'autres secteurs de notre entreprise qui produisent du carbone au cours des prochaines années ».

Mme Munday a déclaré que Barings privilégie la transparence comme valeur de base et qu'elle publiera les progrès réalisés dans son parcours vers l'objectif de carboneutralité, en partant d'un niveau de référence de 21 688 tonnes de GES au total en 2019, soit 10,83 tonnes par employé. « Ce n'est que grâce à des mesures et des rapports rigoureux que nous parviendrons à rendre des comptes qui entraîneront de véritables changements », a-t-elle dit.

Parmi les autres étapes de la réduction, mentionnons la transition de toutes les installations que la société gère vers des sources d'énergie renouvelable, en visant une réduction de 100 % des émissions des champs d'application 1 et 2 d'ici 2022.

Les progrès réalisés vers l'atteinte de ses cibles de réduction des GES seront suivis et communiqués au moyen de rapports publics annuels harmonisés avec les normes mondiales de déclaration. Les engagements de la société ont été élaborés en coordination avec la société mère MassMutual, qui a publié ses objectifs de carboneutralité plus tôt cette année, et s'alignent sur l'article 4.9 de l'Accord de Paris. Barings travaille activement à soutenir les engagements de MassMutual en matière de lutte contre les changements climatiques, à savoir atteindre la carboneutralité opérationnelle d'ici 2030 et la carboneutralité de superficie brute intérieure d'ici 2050.

Barings est signataire des Principes pour l'investissement responsable (PIR) des Nations Unies depuis 2014, membre de Climate Action 100+ depuis 2019, partisan public de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) et membre du Pacte mondial des Nations Unies.

Les nouveaux engagements s'ajoutent aux activités existantes de l'entreprise en matière de développement durable. Par exemple, l'équipe Global Technology and Operations de Barings a déjà réduit de 74 % l'empreinte du centre de données européen de la société et le bureau de Barings à Londres fonctionne entièrement à l'énergie renouvelable et au gaz vert. En outre :

Le bureau de Barings à Londres a reçu le prix IWFM Positive Climate Action en 2020 pour sa demande fondée sur des données probantes, mettant en vedette 11 initiatives ayant une incidence sur l'environnement qui ont été instaurées depuis le déménagement dans les locaux du 20 Old Bailey en 2018. Le bureau a reçu la cote BREEAM Excellent pour les étapes de conception préliminaire et d'aménagement du processus de construction et a obtenu la certification ISO 14001 en 2021.

À New York, l'immeuble de bureaux de Barings, situé au 340, rue Madison, est certifié Energy Star et Fitwel, et a reçu le prix Fitwel Best in Building Health en 2021.

Le siège social mondial de Barings à Charlotte, en Caroline du Nord, est certifié LEED Or dans la catégorie Conception et construction de l'intérieur. Le bâtiment situé au 300 South Tryon, est également certifié LEED Or pour le noyau et l'enveloppe (CS), certifié Energy Star, et poursuit sa certification Fitwel et LEED Or pour la catégorie Exploitation et entretien.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la politique et la pratique de Barings en matière de durabilité, consultez le site https://www.barings.com/about-us/investing-responsibly/. Vous pouvez visionner une vidéo de Sarah Munday, directrice de la durabilité de Barings, sur l'engagement de la société en matière de carboneutralité opérationnelle à l'adresse https://www.barings.com/viewpoints/the-road-to-net-zero.

Barings est un gestionnaire de placements mondial de plus de 326 milliards de dollars* qui s'approvisionne en occasions différenciées et établit des portefeuilles à long terme dans les marchés des titres à revenu fixe publics et privés, de l'immobilier et des actions spécialisées. Avec des professionnels de l'investissement établis en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, l'entreprise, filiale de MassMutual, vise à servir ses clients, ses collectivités et ses employés, et s'engage à adopter des pratiques durables et à faire des investissements responsables. Pour en savoir plus, visitez www.barings.com.

* Actifs gérés au 31 mars 2021

