BARBIE : UN PHÉNOMÈNE DE SOCIÉTÉ QUI PREND SA PLACE DANS LES COLLECTIONS NATIONALES

QUÉBEC, le 9 déc. 2024 /CNW/ - Le Musée de la civilisation a présenté aujourd'hui une sélection de poupées, vêtements et accessoires Barbie qui intègrent les collections nationales. Ce corpus est complété par quelques biens associés à la collectionneuse et donatrice, Sylvie Longpré. Cette nouvelle acquisition répond à deux priorités de collectionnement du Musée, soit de mettre en perspective les repères socioculturels et les réalités propres aux différents groupes composant la mosaïque sociale, notamment les groupes minoritaires et marginalisés, ainsi que de rendre compte d'enjeux contemporains qui questionnent et mobilisent la société. Une partie de cette donation sera présentée dans une exposition, en cours de création, prévue pour 2026 portant sur le thème du plaisir.

Trois dimensions ont guidé la sélection de ces objets, dans une approche globale de représentativité et de pertinence. D'abord, l'arrivée de la poupée Barbie dans l'histoire des jouets marque un tournant, offrant une autre perspective alors que les poupées représentent exclusivement des bébés ou des enfants.

Ensuite, le phénomène Barbie, auquel le Québec n'a pas échappé, peut être observé comme un reflet de la société nord-américaine et de ses transformations après la Deuxième Guerre mondiale, permettant des réflexions sur des enjeux tels que la place des femmes, le consumérisme de biens et de loisirs tout comme les notions de diversité, d'inclusion et de représentativité.

Enfin, le rapport de la donatrice Sylvie Longpré à Barbie, d'un point de vue anthropologique, permet de comprendre la relation plus personnelle qu'on entretient avec les jouets de notre enfance et comment cela peut influencer notre parcours. À cet effet, près de la moitié des objets sélectionnés proviennent de l'enfance de la donatrice, ce qui bonifie leur portée affective, sans oublier que, dans une perspective documentaire, la démarche de la collectionneuse a fait l'objet de plusieurs reportages écrits et télévisuels.

La donation comprend 22 poupées Barbie, 16 ensembles de vêtements et 7 accessoires ainsi que quelques documents et 2 ensembles de vêtements pour femme identiques à ceux de Barbie.

« Cette sélection liée au phénomène Barbie s'avère incontournable dans une collection de jouets d'un musée de société au Québec. Depuis les années 1960, la grande majorité des enfants québécois, principalement des fillettes, ont joué à la Barbie. Bien plus qu'un jouet, Barbie est le miroir de notre société de consommation et de l'évolution du statut de la femme. Si les premières Barbies sont infirmières, hôtesses de l'air ou ballerines, elles deviennent astronautes, chirurgiennes ou candidates à la présidence des États-Unis jusqu'à cheminer vers la représentation d'une société plus inclusive. » Luc St-Amand, directeur des collections par intérim, Musée de la civilisation

« C'est un grand honneur pour moi de savoir que ma passion permet aujourd'hui de documenter un pan de l'histoire des jouets, et de la place de Barbie dans l'évolution de la société. Cette donation est aussi une façon de dire toute l'importance de cultiver notre cœur d'enfant et cette capacité d'émerveillement, qui donne bien souvent un sens inattendu aux choses et permet de voir le monde différemment. » Sylvie Longpré, collectionneuse et donatrice

Le Musée de la civilisation a sous sa responsabilité plus de 225 000 objets qui rendent compte des milieux de vie, du quotidien, du travail, des savoirs et savoir-faire, des loisirs, des aspirations, des accomplissements et des relations au monde des occupants du territoire québécois. Ils sont entreposés au Centre national de conservation et d'études des collections à Québec et répartis dans neuf voûtes selon leur composition.

Barbie fait son apparition au salon de jouets de New York en mars 1959. Sa créatrice, et cofondatrice de la compagnie Mattel, Ruth Handler , s'est inspirée de la poupée allemande Lili, produit dérivé d'une bande dessinée pour adultes. Elle nomme sa poupée Barbie d'après le prénom de sa fille Barbara.

Ayant su s'adapter à son époque, Barbie connait un énorme succès commercial qui perdure. Les ventes atteignent 86 millions en 2021 tandis que la poupée revêt le statut d'icône de la culture populaire américaine.

Sylvie Longpré nait en 1957 et reçoit sa première Barbie à l'âge de 6 ans. Sa collection regroupe aujourd'hui plus de 800 poupées, sans compter les vêtements et les accessoires.

