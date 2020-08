Banques alimentaires Canada accueille favorablement l'investissement de 11 358 529 $ du gouvernement fédéral dans l'achat et la distribution des excédents alimentaires

MISSISSAUGA, ON, le 13 août 2020 /CNW/ - Banques alimentaires Canada est extrêmement reconnaissante d'avoir été choisie pour distribuer des denrées excédentaires de qualité dans l'ensemble de son réseau national de distribution, en partenariat avec le réseau de banques alimentaires du Canada. Grâce à notre chaîne du froid, à nos programmes de récupération des aliments au détail et à notre système national du partage des aliments, nous sommes bien placés pour livrer efficacement des aliments en toute sécurité et en temps opportun, d'un océan à l'autre.

Depuis 2010, le réseau de Banques alimentaires Canada a reçu et distribué plus de 650 millions de kilos de denrées alimentaires. De plus, il a versé plus de 100 millions de dollars pour maximiser les retombées collectives et la capacité locale des banques alimentaires tout en encourageant la réduction du besoin de recourir aux banques alimentaires en abordant les problèmes systémiques liés à la pauvreté.

« Nous sommes très reconnaissants de ce deuxième investissement du gouvernement fédéral. Cela permettra de mettre à profit l'expertise approfondie de la chaîne d'approvisionnement et les connaissances du réseau de banques alimentaires de manière à aider le plus efficacement possible les Canadiens en situation d'insécurité alimentaire, déclare Chris Hatch, chef de la direction de Banques alimentaires Canada. Nous sommes reconnaissants de pouvoir établir des partenariats plus étroits au sein du système agroalimentaire et d'aider à faire en sorte que les aliments disponibles et très nutritifs nourrissent les gens et permettent une gestion responsable des ressources. »

Avant la pandémie de COVID-19, le réseau de banques alimentaires a acheté plus de 30 millions de dollars de denrées fraîches, notamment des fruits et légumes, de la viande, des produits laitiers et des produits de base pour compléter les offres des banques alimentaires et son programme de récupération des aliments. En fait, plus de 40% des aliments offerts par les banques alimentaires sont frais. Dans chaque province, des carrefours d'entreposage pour les banques alimentaires assurent la réception, l'entreposage et la distribution de produits en toute sécurité dans l'ensemble du réseau de banques alimentaires. Chaque carrefour comprend des aires d'entreposage à sec, de réfrigération et de congélation.

Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis 40 ans, les banques alimentaires aident les Canadiens vivant dans l'insécurité alimentaire. Selon les données du Bilan-Faim annuel, plus de 3 000 banques alimentaires et organismes communautaires joignent leurs efforts pour servir les personnes les plus vulnérables. L'an dernier, ils ont reçu plus de 1,1 million de visites par mois.

Notre vision est claire : Un Canada où personne ne souffre de la faim.

Pour en savoir plus, visitez le site www.banquesalimentairescanada.ca.

Renseignements: Veuillez adresser les demandes de média à Danielle Lalonde, [email protected]

