Ce lancement marque une véritable expansion de la découverte de concerts sur Apple Music. Les artistes qui publient des événements par l'entremise de Bandsintown for Artists et qui connectent leur profil Apple Music peuvent maintenant voir leurs spectacles apparaître automatiquement sur la plateforme. Les salles, les festivals et les promoteurs abonnés à Bandsintown Pro profitent également de la mise en avant de leurs événements sur Apple Music.

Comment ça marche

Les artistes peuvent connecter l'URL de leur page d'artiste Apple Music dans le tableau de bord Bandsintown for Artists. Une fois connecté, les événements se synchronisent globalement avec Apple Music dans les 24 à 48 heures et apparaissent dans deux nouveaux emplacements :

Pages des artistes : une section « Concerts à venir » affichée lorsque les artistes sont en tournée

une section « Concerts à venir » affichée lorsque les artistes sont en tournée Onglet Concerts : une nouvelle section dans Recherche où les fans peuvent parcourir les émissions par lieu, catégorie et date

Les fans peuvent accéder aux inscriptions pour voir les détails de l'événement, y compris les informations sur le lieu, les listes et les liens de billetterie. Apple Music avertira également les utilisateurs lorsque des artistes qu'ils suivent ont des spectacles à venir à proximité avec des notifications poussées.

L'intégration s'appuie sur le rôle existant de Bandsintown en alimentant les données d'événements en direct dans l'écosystème d'Apple, y compris Shazam, Apple Maps, Spotlight Search, Apple Photos et Apple Music Set Lists. Grâce à l'ajout de l'environnement de diffusion en continu d'Apple Music, les artistes peuvent maintenant proposer des informations sur les concerts au moment même où leurs fans les écoutent.

« Bandsintown alimente les listes de concerts dans l'écosystème d'Apple depuis des années - de Shazam et Apple Maps à Spotlight Search et Photos », déclare Fabrice Sergent, cofondateur et associé directeur chez Bandsintown. « L'expansion à Apple Music donne à tous les artistes du monde entier une ligne directe vers les fans passionnés, faisant surface sur leurs spectacles au moment où les auditeurs sont les plus motivés à les voir en direct. »

Les listes de concerts sont disponibles sur les appareils fonctionnant sous iOS 26.4, actuellement en version publique et en version bêta du développeur, et une version complète sera bientôt disponible.

À propos de Bandsintown :

Principale plateforme de découverte d'événements en direct au monde, Bandsintown met en relation plus de 100 millions de fans inscrits avec des concerts de plus de 700 000 artistes et 65 000 lieux publiant 2,3 millions d'événements par an. Grâce à des partenariats stratégiques avec YouTube, Google, Spotify, Apple, Shazam et Microsoft Bing, Bandsintown distribue ces événements à des milliards de fans supplémentaires sur leurs plateformes préférées.

L'application et le site web primés, Bandsintown Concerts, offrent le catalogue de musique en direct le plus complet au monde, utilisant l'IA pour générer plus de 400 millions de recommandations de concerts personnalisées chaque mois en fonction des habitudes et préférences d'écoute des fans.

Bandsintown for Artists offre à 700 000 musiciens de tous horizons des outils pour publier des événements, annoncer des tournées, gérer les préventes et les ventes et promouvoir des concerts dans leurs propriétés numériques grâce à nos widgets et API.

Bandsintown Pro offre des solutions automatisées de marketing et de distribution d'événements à plus de 65 000 sites, festivals et promoteurs, ce qui les aide à accroître la visibilité des événements sur toutes les plateformes numériques tout en économisant du temps et en vendant plus de billets.

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SOURCE Bandsintown

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