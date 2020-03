BANDAI lancera dans le monde entier en mai 2020 « ZENONZARD: Artificial Card Intelligence », un nouveau jeu mobile alliant IA et batailles de cartes

TOKYO, 18 mars 2020 /CNW/ - BANDAI CO., LTD. annonce le 17 mars que sa division commerciale de cartes lancera en mai 2020, dans 56 pays et régions du monde, « ZENONZARD: Artificial Card Intelligence », un jeu numérique mobile de cartes utilisant une intelligence artificielle spécialisée.

Zenonzard est un nouveau style de jeu de cartes de bataille mettant en vedette une intelligence artificielle (IA) spécialisée créée par HEROZ Kishin, un chef de file de l'IA au Japon. Appelée « ACI » (Artificial Card Intelligence), cette technologie est différente de ses prédécesseures, fondées sur des schémas prédéfinis, et dispose d'une variation intrajeu enregistrant un incroyable taux de victoire de 99,26 % sur les autres joueurs du Japon. Zenonzard met aussi à la disposition des joueurs leurs propres assistants ACI, qui apprennent et évoluent à mesure qu'ils livrent bataille, ajoutant une nouvelle dimension rafraîchissante à ce genre.

Les joueurs peuvent choisir parmi différents « Buddy AIs » (amis IA) issus d'une panoplie de personnages colorés appelés des « codemen » (codeur). Ces codeurs prodiguent des conseils aux joueurs durant les batailles, offrant leurs impressions par rapport au choix de cartes en passant par les stratégies offensives et défensives, permettant aux joueurs d'apprendre le fonctionnement du jeu. Il est aussi possible de consulter les codeurs au moment d'établir une main ou de rejouer d'anciens affrontements grâce aux rapports de bataille, ce qui permettra à tous les passionnés de jeux de cartes, nouveaux et endurcis, d'apprivoiser facilement les ACI.

La période de préinscription commence au début d'avril 2020 et une campagne spéciale Zenonzard aura lieu dans les magasins d'échanges de cartes sélectionnés des États-Unis. Rendez-vous dans un magasin participant pour recevoir un livret exclusif renfermant toutes sortes de renseignements relatifs au jeu, ainsi qu'un véritable étui pour les cartes.

À propos de BANDAI CO., LTD.

BANDAI CO., LTD. est le fabricant qui couvre plusieurs catégories, notamment les jouets, la vente et les produits de style de vie. C'est aussi le détenteur de permis de jouets de certaines des marques les plus populaires du Japon sur les plans des jouets, de l'animation et du divertissement interactif.

