Banco Safra annonce le lancement de SafraWallet

Plus qu'une application de paiement, la plateforme promet d'être une expérience complète pour payer et recevoir de l'argent sans dépendre des moyens traditionnels

SÃO PAULO, 29 juin 2019 /CNW/ - Banco Safra vient de lancer un portefeuille numérique qui permet de faire des achats auprès de commerçants à l'aide d'un code QR, de la technologie de communication en champ proche et bientôt par reconnaissance faciale, ainsi que d'effectuer des transferts et des retraits avec un code QR. L'application SafraWallet pourra être téléchargée dès cette fin de semaine sur le magasin d'applications et Google Play.

Pour utiliser ce service, il n'est pas nécessaire d'être un client de Banco Safra, le processus d'inscription est gratuit, simple et rapide, et il ne nécessite pas de preuve de revenus. Employant un modèle différent des moyens traditionnels, les transferts, retraits et paiements utilisant SafraWallet seront exemptés de frais bancaires.

Les consommateurs peuvent charger le SafraWallet de trois manières différentes : transfert de fonds depuis un autre compte, transférabilité du salaire et enregistrement d'une carte de crédit émise par n'importe quelle banque. Au moment de l'achat, le client peut utiliser le solde du portefeuille ou l'une des cartes de crédit enregistrées, sans avoir besoin de la carte plastifiée.

Dans le cadre du lancement, Banco Safra offre des primes spéciales à ses clients; par exemple, ceux qui ont enregistré leurs cartes dans le portefeuille numérique recevront une prime pour chaque carte enregistrée, et ceux qui activent la transférabilité du salaire recevront une prime d'un montant fixe au cours des trois premiers mois, entre autres récompenses.

SafraWallet arrive sur le marché avec une série de fonctionnalités et d'avantages pour ceux qui achètent, mais aussi pour ceux qui vendent. « Le lancement de SafraWallet est une étape majeure dans l'histoire de la banque. C'est un nouveau moyen de payer et de recevoir de l'argent, disponible pour tous les Brésiliens qui souhaitent disposer d'un moyen de paiement mobile simple », déclare la banque.

La solution est également intégrée dans SafraPay, l'acquéreur de la banque qui a connu une forte croissance soutenue par un modèle de machine innovant avec un enregistrement par des moyens autonomes, sa propre équipe et des ventes numériques. « Banco Safra a un plan ambitieux pour la croissance du portefeuille numérique. À cette fin, au cours du second semestre de cette année, nous incorporerons une "superapplication" dans SafraWallet, dans laquelle plusieurs produits et services seront offerts via une plateforme ouverte, afin de proposer d'une expérience complète », explique la banque.

Avec cette innovation exclusivement proposée par Banco Safra, les clients qui ont besoin d'argent liquide pourront effectuer des retraits dans plus de 23 000 GAB de la banque à l'aide du code QR. Et avec SafraWallet sur leur téléphone portable, ils pourront faire des achats chez des milliers de commerçants et obtenir divers avantages; payer et émettre des bordereaux bancaires; et transférer et recevoir de l'argent vers et depuis leurs destinataires et expéditeurs.

« Nous croyons que l'application SafraWallet, comme elle est facile à utiliser, contribuera à augmenter le flux de clients chez les commerçants, un mouvement que nous stimulerons également en utilisant les technologies de géolocalisation et en ajoutant des services et des avantages à l'application. »

Quelle est la suite ? - L'institution vise à entrer directement en concurrence avec les grandes banques de détail sur un nouveau marché, et à consolider sa position parmi les quatre plus grandes banques privées du Brésil sur ce segment via sa plateforme numérique. La stratégie de Safra vise à transférer le faible coût de son réseau de succursales à ses clients en proposant des produits et des services dans des conditions plus concurrentielles, en plus d'élargir sa gamme de produits financiers et de consommation à l'aide d'une plateforme ouverte.

Téléphone : + 55 11 3165-9596.

