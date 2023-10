SAN FRANCISCO , le 10 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Banana Republic, une marque de Gap Inc. (NYSE : GPS), lance une collection en série limitée exclusive en partenariat avec le créateur de mode Peter Do. En tant que marques américaines qui estiment que l'approche vestimentaire est importante, Banana Republic et Peter Do s'associent pour créer une collection basée sur des modèles polyvalents et de qualité célébrant une confection impeccable et un savoir-faire artisanal, ces notions étant au cœur de la philosophie de création de ces deux marques.

« BR x Peter Do permet à nos marques de cibler une nouvelle clientèle passionnée par la mode et la culture », a déclaré Meena Anvary, directrice du marketing de Banana Republic. « L'intersection de notre histoire et de la sensibilité unique de Peter en matière de création nous permet de créer un look tendance et décontracté pour soutenir la vie multidimensionnelle de nos clients. Nous sommes ravis d'offrir une collection qui sera un incontournable des garde-robes des clients pendant de nombreuses années. »

Conçue par Peter Do en s'inspirant des archives de Banana Republic, cette collection capsule définit la nouvelle vision des vêtements américains avec des modèles et des accessoires prêts-à-porter, polyvalents et non genrés. Confectionnés dans la palette de couleurs neutres emblématique de Peter Do, ces produits prennent vie dans les silhouettes intemporelles de Banana Republic.

« Pour BR x Peter Do, nous avons mis l'accent sur des articles universels conçus dans un souci de polyvalence, de fonctionnalité et d'intemporalité », explique le créateur Peter Do. « Les deux marques estiment que la qualité est primordiale et que l'objectif final est d'habiller les gens avec des vêtements qu'ils voudront porter souvent avec une sensation de nouveauté à chaque fois. »

La collection de 28 modèles comprend des vêtements d'extérieur transformationnels, notamment le trench plissé amovible, le manteau de ville et le trench utilitaire amovible; des tenues raffinées clés de toute garde-robe, comme la chemise utilitaire en cuir, la veste utilitaire de smoking et le pantalon de smoking; et des articles à superposer comme la robe utilitaire, le chandail à col roulé amovible, la tunique artisanale, les camisoles en tricot et le gilet en tricot convertible. Les accessoires sont notamment des foulards en soie et un sac de taille en cuir.

Afin d'apporter la sensibilité new-yorkaise de Peter Do aux modèles BR classiques, une carte monochrome vintage de Brooklyn a été intégrée à la collection sur la chemise et la robe utilitaires, le t-shirt authentique remis à neuf et l'écharpe en soie imprimée ainsi que sur une sous-couche du trench utilitaire amovible. Pour ajouter une touche de fantaisie à la collection, un croquis de banane a été dessiné sur le chandail intarsia, le t-shirt authentique remis à neuf et l'écharpe en soie imprimée. Le concept de tissu en matières mixtes apparaît sur des empiècements en cuir sur les tricots et les vestes, sur une chemise boutonnée en cuir et en suède et sur un col en peau de mouton amovible pour le trench utilitaire amovible qui ajoute de la texture et de la dimension à la collection.

La collection capsule BR x Peter Do est maintenant offerte en ligne et dans certains magasins BR aux États-Unis, au Canada et au Japon, à des prix allant de 100 $ pour les camisoles en tricot et les foulards en soie à 1 200 $ pour les vêtements d'extérieur. Suivez @bananarepublic en utilisant le mot-clic #BRxPD pour découvrir la collection.

À propos de Banana Republic :

Banana Republic est un détaillant de mode de vie haut de gamme qui célèbre l'exploration et l'expression de soi par le biais de vêtements pour femme et pour homme intemporels, polyvalents et de confection exceptionnelle pour ceux qui souhaitent bien vivre. Fondée en 1978 à San Francisco, Banana Republic offre à sa clientèle des services en ligne et des points de vente au détail exploités par l'entreprise et franchisés dans le monde entier. Pour en savoir plus, accédez à www.bananarepublic.com ou suivez @BananaRepublic dans les réseaux sociaux.

À propos de Peter Do :

PETER DO s'est établi en 2018 à New York. Cette marque est dédiée à la création d'un nouvel avenir dans l'industrie de la mode en s'appuyant sur une conception réfléchie.

