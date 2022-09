SHENZHEN, Chine, 14 septembre 2022 /CNW/ - Amy, une blogueuse vidéo australienne populaire, a récemment visité le berceau de l'un des plus célèbres thés de Chine, Tieguanyin. La vidéo d'Amy a été tournée dans les champs de thé et l'usine de fabrication de Bama Tea Co., Ltd. (connue sous le nom de « Bama » ou « Bama Tea ») dans le comté d'Anxi de la province du Fujian. Dans la vidéo, Bama Tea montre comment la technologie moderne révolutionne la tradition millénaire de la fabrication du thé. Jusqu'ici, la vidéo a attiré des dizaines de milliers de téléspectateurs qui cherchaient à mieux connaître l'industrie chinoise du thé et les méthodes modernes de gestion intelligente des jardins.

Tout au long de la vidéo, la technologie moderne est utilisée à chaque étape de la culture et de la fabrication du thé dans les champs et l'usine de Bama afin de garantir une qualité et une efficacité de production uniformes.

Le responsable des champs de Bama Tea a montré à Amy quelques-uns des systèmes automatisés utilisés dans les champs et la production, notamment des caméras à haute puissance permettant de surveiller l'état des champs de thé à distance, ainsi qu'une station météorologique capable de mesurer les précipitations, la lumière du soleil, la qualité de l'air, la température du sol et le taux d'humidité. Amy a également remarqué de petits panneaux solaires disséminés dans les champs qui accumulent l'énergie pendant la journée et émettent une lumière bleue la nuit pour éloigner les organismes nuisibles.

Outre le haut degré de surveillance et de prévention des parasites dans les champs, l'automatisation est un élément majeur de la transformation du thé. Pour l'élimination des impuretés, l'usine de Bama Tea fait appel à un système de tri à infrarouge entièrement automatique avec un équipement d'élimination des impuretés électrostatiques et un détecteur de métal pour aider à éliminer efficacement les traces d'impuretés dans le thé brut et produire un produit de meilleure qualité.

Un grand nombre de robots intelligents sont utilisés dans l'emballage et le transport du thé, ce qui permet de réduire le personnel et d'économiser du temps, tout en diminuant les contacts entre les mains humaines et le thé.

Voici la déclaration d'Amy, à propos de l'utilisation de la technologie : « Je trouve cela tellement fascinant parce que le thé, en tant que concept, existe en Chine depuis plus de 1 000 ans sans beaucoup de changements. Mais au cours des dernières décennies, grâce aux nouvelles technologies et aux progrès scientifiques, les choses se sont nettement améliorées. »

Dans la section des commentaires, les téléspectateurs ont également révélé leur surprise quant au niveau d'automatisation. L'un d'entre eux a déclaré « Il est vraiment instructif et révélateur de voir à quel point les usines de thé chinoises sont à la fine pointe de la technologie et que les robots sont couramment utilisés dans la chaîne de production ». Un autre internaute a affirmé : « Il est bon de voir comment la Chine a réussi à appliquer la technologie pour améliorer les vies. »

Bama Tea est l'une des marques les plus reconnues associées au thé Tieguanyin. Elle a été fondée par le légendaire Wang Wenli, héritier du thé Tieguanyin de la 13e génération. En tant que marque chef de file de la chaîne industrielle chinoise du thé, Bama compte déjà plus de 2 600 magasins en Chine au 31 décembre 2021. Anxi Tieguanyin, l'un des produits phares de Bama, a dominé les ventes dans tout le pays au cours de 13 années consécutives.

