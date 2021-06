Bals de fin d'année permis dans un mois : Une annonce qui laisse bien des questions en suspens

MONTRÉAL, le 8 juin 2021 /CNW Telbec/ - Comme l'a déclaré la présidente de l'AMDES, Kathleen Legault : « Nous avons appris avec stupéfaction et incrédulité cet après-midi que la tenue de bals de finissants sera possible sans contrainte dans un mois. Les directions d'établissement de Montréal n'ont jamais été consultées à ce sujet. Cette annonce du gouvernement pose beaucoup de problèmes pratiques et nous inquiète au plus haut point pour la sécurité des élèves. D'abord, il faut savoir qu'un bal de finissants se prépare longtemps à l'avance avec la participation de nombreuses personnes : des parents, des enseignants, des intervenants, des directions adjointes, etc. Or, comme nous étions convaincus jusqu'à l'annonce de tout à l'heure que les bals n'auraient pas lieu, plusieurs écoles ont soit organisé, soit déjà tenu des activités de fin d'année dans le respect des consignes de la santé publique. En annonçant qu'il est possible de tenir un bal sans contrainte, le Premier ministre vient de retourner une énorme pression dans les écoles et sur les directions. »

Des questions sans réponse

« Il faut également savoir que les bals de finissants mobilisent plusieurs membres du personnel des écoles des gens qui seront en vacances le 8 juillet prochain. Qui pourra alors garantir la sécurité des élèves et encadrer cette activité parfois trop festive? Dans plusieurs écoles et centres, le nombre de finissants dépasse les 250 jeunes, faudra-t-il organiser plusieurs bals pour satisfaire tout le monde ? Nous déplorons vraiment que cette annonce ait été faite sans que nous, les directions présentes au quotidien dans les milieux ne soyons consultées. Ces annonces vont générer des attentes, de la frustration et une surcharge de pression totalement inutile après 15 mois de gestion extrême dans les établissements. Nos priorités immédiates sont d'assurer une fin d'année sécuritaire aux élèves et au personnel et de coordonner la vaccination scolaire qui connaît encore bien des ratés sur l'île de Montréal, » a conclu Kathleen Legault.

L'AMDES a également été très étonnée de l'annonce de nouvelles consignes entourant les remises de diplômes alors que ces événements sont organisés depuis longtemps en fonction des règles sanitaires alors en vigueur dans les écoles et les centres, donc sans la présence physique des parents. L'annonce d'aujourd'hui vient chambouler toute cette organisation à quelques jours d'avis.

