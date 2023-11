BALNEA spa + réserve thermale se dote de nouvelles installations uniques offrant une expérience toujours plus immersive et dépaysante au cœur de la nature

BROMONT, QC, le 8 nov. 2023 /CNW/ - BALNEA spa + réserve thermale est heureux d'annoncer l'ajout, à ses installations extérieures, d'un tout nouveau bain infini à remous d'une largeur de 70 pieds offrant un point de vue vertigineux sur le lac Gale et les Appalaches. La complétion de cette nouvelle installation constitue une étape phare d'un important projet d'expansion de la destination BALNEA totalisant 12 millions $, soutenu financièrement à hauteur de 5 M $, par le Ministère du Tourisme du Québec via le Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT).

BALNEA spa + réserve thermale - Bain infini à remous surplombant le lac Gale (Groupe CNW/BALNEA spa + réserve thermale)

L'art de la détente réinventé

Depuis ses débuts, BALNEA nourrit la vision d'élargir ses installations et son offre touristique pour proposer des séjours plus longs et multi-activités à ses invités afin de leur faire profiter d'un dépaysement complet grâce à la grandeur et à la splendeur de son site en plein cœur de la nature. Le plan de développement de la destination inclut aussi un volet agrotouristique qui a récemment vu le jour par la mise en place de jardins maraîchers et d'une serre hivernale destinés à approvisionner le restaurant du spa, le LUMAMI, en légumes frais à l'année longue.

Une salle de repos unique effet plage

En cours de saison hivernale, les invités découvriront sous le nouveau bain infini, une salle de repos quatre saisons au concept exclusif. Celle-ci leur permettra de s'allonger dans le sable fin et d'expérimenter une détente digne d'un séjour à la plage, sous les chauds et réconfortants rayons du soleil.

« Cette salle fera littéralement voyager les invités alors que, pieds nus dans le sable, ils vivront une expérience immersive rappelant à s'y méprendre celle d'un séjour à la plage sous le soleil…mais à Bromont. », affirme Denis Laframboise, président de BALNEA spa + réserve thermale

Un projet durable

La conception des nouvelles installations a été réalisée en collaboration avec MacKay-Lyons Sweetapple Architects, qui a été retenu comme partenaire pour la qualité de ses méthodes à faibles impacts environnementaux, aspect primordial pour BALNEA. Le projet d'agrandissement des installations du spa inclut aussi de nouvelles installations de traitement des eaux usées déjà mises en place au printemps 2023 et l'ajout de chauffage à la biomasse à venir en 2024.

Une nouvelle terrasse adjacente au bain infini ainsi que la serre hivernale seront d'ailleurs chauffées à partir de la récupération de la chaleur perdue des salles mécaniques.

Agrandissement du Beatnik Hotel

La première phase de ce projet dont l'investissement global est évalué à 12 M $, prévoit aussi l'agrandissement et la mise à niveau définitive à une classification 3 étoiles (ou équivalent) du Beatnik Hotel (appartenant à BALNEA), actuellement de 22 chambres à 46 chambres, incluant 2 salles de séjour et de réunion totalisant 100 personnes. Ces travaux débuteront en 2024.

À propos de BALNEA

Depuis 2005, BALNEA spa + réserve thermale redéfinit l'art de la détente et innove dans son design contemporain, dans la planification du service invité et de l'expérience « tout inclus » dans une ambiance épurée tant au niveau sonore, olfactif que visuel, livré en toute reconnaissance et authenticité. Le restaurant LUMAMI offre quant à lui une fine cuisine santé et créative, un design soigné et chaleureux ainsi qu'un service attentionné pour une expérience gourmande unique, dont les plats de saison sont inspirés des récoltes maraîchères des jardins BALNEA.

BALNEA est situé au cœur d'une forêt protégée, soit le Parc des Sommets de Bromont, dans le réseau du lac Gale. Il s'agit d'un espace nature de plus de 600 acres, incluant 22 km de sentiers, où l'on découvre une variété faunique rare et une flore diversifiée dont certaines espèces menacées, de magnifiques points de vue sur les Appalaches et un lac d'une grande pureté. Ces sentiers sont prisés par les adeptes de randonnées méditatives, silencieuses et contemplatives au cœur de la nature.

À propos de MacKay-Lyons Sweetapple Architects

MacKay-Lyons Sweetapple Architects est principalement basé à Halifax et Lunenburg en Nouvelle-Écosse au Canada et compte des bureaux extérieurs en Oregon et à Denver aux États-Unis. Le cabinet travaille, autant sur le plan local qu'international, sur des projets culturels, académiques et résidentiels et fournit des services complets en architecture, en design d'intérieur et en design urbain. Fort d'une pratique de plus de 30 ans, le cabinet s'est bâti une réputation internationale d'excellence en matière de design, soutenue par l'obtention de 160 prix, 700 publications et 100 expositions. MacKay-Lyons Sweetapple est fier de s'associer à l'architecte montréalais Étienne Lemay, fondateur d'Architecture Écologique, dans le cadre du projet d'agrandissement de BALNEA.

