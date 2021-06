Ballard, le principal commanditaire du congrès FCVC 2021, est reconnu mondialement comme l'un des principaux fournisseurs de solutions novatrices de piles à combustible. On y compte notamment les plateformes de piles à membranes d'échange de protons refroidies par air et par liquide (PEM) destinées à des appareils mobiles et stationnaires. La société Ballard est bien placée pour soutenir le marché mondial en expansion des solutions de piles à combustible, y compris le plan New Energy de la Chine, qui alimente les autobus depuis plus de dix ans et qui déploie maintenant la 8e génération de son système pour les autobus.

Ballard a choisi de collaborer avec Gore en raison de son historique d'innovation et de son expertise acquise sur plusieurs décennies en matière de technologie des membranes :

Gore a produit la première membrane commercialisée pour les véhicules de passagers et, depuis 1994, fait progresser les performances des membranes d'échange de protons à d'autres fins.

La technologie de pointe de la membrane GORE-SELECT® permet d'utiliser des piles à combustible plus compactes, durables et à plus haut rendement qui ont fait leurs preuves pour prolonger la durée de vie du système.

Ensemble, les deux sociétés offrent au marché plus de 50 ans de savoir-faire combiné, ainsi qu'une passion mutuelle pour les technologies de pointe. Enze Chen, spécialiste du marketing stratégique automobile de Gore Global, attribue la relation de longue date entre Gore et Ballard aux valeurs communes de l'organisation :

« Ballard et Gore partagent un engagement commun : écouter et comprendre les besoins des clients, leur offrir des solutions innovantes et de la qualité, une valeur exceptionnelle ainsi que le soutien mondial auxquels ils s'attendent.

Il est facile pour nous de collaborer à l'avancement des technologies des piles à combustible, car nos entreprises ont cet objectif en commun », a déclaré M. Chen.

« Ballard et Gore s'engagent à développer conjointement des technologies qui offriront au marché des systèmes de piles à combustible mobiles et stationnaires de nouvelle génération », a déclaré Jason Birdsall, directeur de la gestion de la chaîne d'approvisionnement de Ballard. « Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer encore plus étroitement pour répondre aux besoins et favoriser la croissance de l'industrie des piles à combustible, non seulement en Asie, mais à l'échelle mondiale. »

À propos de Ballard Power Systems

La vision de Ballard Power Systems consiste à fournir une énergie produite par des piles à combustible de façon durable pour la planète. Les piles à combustible à membrane échangeuse de protons à zéro émission de Ballard permettent l'électrification des moyens de transport, y compris les autobus, les camions commerciaux, les trains, les navires, les voitures et les chariots élévateurs à fourche. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Ballard, consultez le site www.ballard.com

À propos de Gore

W. L. Gore & Associates est une entreprise mondiale de science des matériaux qui se consacre à la transformation des industries et à l'amélioration des vies. Depuis 1958, Gore a relevé des défis techniques complexes dans des environnements exigeants, de l'espace extra-atmosphérique aux sommets les plus élevés du monde, en passant par le fonctionnement interne du corps humain. Avec plus de 11 000 associés et une solide culture d'équipe, Gore génère des revenus annuels de 3,8 milliards de dollars.

gore.com

