Balance CBD offre des bénéfices considérables au fonds d'urgence Amazon

En juillet, l'acteur et militant Leonardo DiCaprio a formé ce fonds d'urgence pour l'Amazonie avec un engagement initial de 5 millions de dollars. "Je suis allé en Amazonie. Connaître non seulement son importance pour la stabilisation du climat, mais aussi la beauté de la biodiversité et des cultures qui y vivent, c'est incroyablement tragique", a déclaré DiCaprio. "Je me suis immédiatement senti déprimé et j'ai senti que beaucoup de personnes avec qui j'avais des contacts souhaitaient agir. C'est pourquoi Earth Alliance, moi-même et nos partenaires Laurene Powell Jobs et Brian Sheth souhaitaient apporter une contribution immédiate pour lancer le processus. et faire quelque chose de proactif dans l'espoir que d'autres personnes s'impliquent."