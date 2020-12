LOS ANGELES, le 1er déc. 2020 /CNW/ - BakeMark annonce l'élargissement de Sup-R-Shop™, la meilleure solution de commande numérique en ligne destinée au secteur de la boulangerie. La commande en ligne est une option offerte aux clients de BakeMark depuis 2008.

« Chez BakeMark, nous nous efforçons d'aider nos clients à réussir depuis toujours. Nous offrons un service inégalé par l'entremise de nos équipes d'experts des ventes, qui rencontrent et soutiennent directement nos clients en toute sécurité dans tous les domaines d'exploitation du secteur de la boulangerie. L'élargissement de la plateforme Sup-R-Shop est un autre service axé sur les solutions que nos associés des ventes offrent à nos clients pour les aider à simplifier leurs activités. Nous savons tous que les commandes en ligne ne représentent qu'une infime partie des activités du secteur. La plupart des clients continuent d'exiger des idées et du soutien en magasin, ce que nous sommes en mesure de fournir. La commande en ligne continue d'être l'une des nombreuses options que nous offrons », a déclaré David Lopez, directeur du marketing pour BakeMark.

Sup-R-Shop est considérée par de nombreux clients comme la meilleure plateforme de commandes en ligne, ce qui permet aux clients de BakeMark d'accéder au portefeuille de produits le plus vaste de l'industrie et de faire des achats en ligne avec facilité et commodité, ce qui permet de mieux répondre aux besoins du secteur de la boulangerie. Cette option numérique est liée à Speedee™, un autre service fondé sur des solutions que BakeMark offre à ses clients. Les paiements numériques sur SpeedeePay permettent aux clients de BakeMark de gérer leurs comptes en ligne, ce qui comprend le paiement de factures. BakeMark continue d'être un chef de file dans le secteur en offrant des services à valeur ajoutée à ses clients en cette période difficile.

À propos de BakeMark

Établi à Pico Rivera, en Californie, BakeMark est aujourd'hui le chef de file reconnu du marché de la boulangerie en tant que fabricant et distributeur d'ingrédients, de produits et de fournitures de boulangerie. BakeMark dessert ses clients en Amérique du Nord et à l'échelle internationale dans tous les secteurs de l'industrie grâce à son portefeuille de produits complet comprenant, entre autres, des mélanges de boulangerie, des garnitures, des glaçages, des glaçures, des préparations de base, des produits surgelés et des fournitures de boulangerie. BakeMark est le distributeur exclusif de quelques-unes des meilleures marques de l'industrie, notamment Westco, BakeSense, Best Brands, Multifoods, BakeQwik, Trigal Dorado, C'est Vivant et Sprinkelina. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de 5 usines de fabrication et de 25 centres de distribution partout en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse www.bakemark.com .

