BakeMark annonce un changement à son équipe de direction

LOS ANGELES, 23 octobre 2019 /CNW/ - BakeMark annonce aujourd'hui que Gary Schmidt a choisi de quitter ses fonctions de président et de chef de la direction de BakeMark pour explorer d'autres horizons.

Nous voulons remercier Gary pour son travail acharné et sa grande contribution pendant son séjour parmi nous. BakeMark est et sera toujours déterminée à assurer la réussite de sa clientèle, de ses collègues et de ses partenaires.

À compter de maintenant, Jim Parker, président du conseil d'administration, assumera le rôle de président et de chef de la direction de BakeMark. Il demeurera également président du conseil d'administration.

À propos de BakeMark

Établi à Pico Rivera, en Californie, BakeMark est aujourd'hui le chef de file reconnu du marché de la boulangerie en tant que fabricant et distributeur d'ingrédients, de produits et de fournitures de boulangerie. BakeMark dessert l'Amérique du Nord et les clients à l'échelle internationale dans tous les secteurs de l'industrie grâce à son portefeuille de produits complet comprenant, entre autres, des mélanges de boulangerie, des garnitures, des glaçages, des glaçures, des préparations de base, des produits surgelés et des fournitures de boulangerie. BakeMark est le distributeur exclusif de quelques-unes des meilleures marques de l'industrie, notamment Westco, BakeSense, Best Brands, Multifoods, BakeQwik, Trigal Dorado, C'est Vivant et Sprinkelina. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de 5 usines de fabrication et de 25 centres de distribution implantés en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse www.yourbakemark.com.

Personne-ressource pour les médias :

David Lopez

BakeMark

Directeur du marketing

(562) 222-6380

david.lopez@bakemark.com

