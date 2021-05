Baisse marquée de l'utilisation des électrochocs… sauf dans la région de Québec

MONTRÉAL, le 31 mai 2021 /CNW Telbec/ - Comparativement à ce que révélaient les statistiques publiées par la Régie de l'assurance-maladie du Québec pour 2018, leurs chiffres pour 2020 indiquent une diminution de près de 35%.

La baisse la plus radicale, de 81%, est constatée pour l'hôpital de Rouyn-Noranda.

Pour sa part, l'hôpital régional de Saint-Jérôme a connu une chute de 60% tandis qu'on observe des baisses de 49% dans le Centre du Québec et de 46% en Montérégie.

Seule exception au tableau : la région de la Capitale nationale, via l'Institut Universitaire en santé mentale de Québec, connu comme un des principaux promoteurs de l'utilisation des électrochocs, a connu une augmentation de 6%1-2. À titre comparatif, l'Institut Universitaire en santé mentale de Montréal a connu une baisse de 36%.

Bien que les raisons qui expliquent la diminution du nombre d'électrochocs soient possiblement lié à l'impact de la pandémie sur le système de santé, on constate tout de même des disparités importantes entre les régions, de moins 80% à plus 6%.

Par ailleurs, les données publiées par la RAMQ nous apprennent aussi que 124 électrochocs ont été administrés à de jeunes hommes de 15 et 19 ans, comparativement à 13 en 2017. Le document nous indique aussi que le pourcentage d'électrochocs donnés aux personnes de 80 ans et plus sont en augmentation, passant de 9.7% en 2017 à 11,7% en 2020.

Rappelons que l'utilisation des électrochocs fait l'objet de plusieurs contestations depuis nombre d'années ici et ailleurs dans le monde et qu'elle ne fait toujours l'objet d'aucune surveillance au Québec.

Tableaux :

Comparaison 2018-2020 nombres d'électrochocs par région

Électrochocs 2017 nombre de séances par groupe d'âge et de sexe

Électrochocs 2020 nombre de séances par groupe d'âge et de sexe

1- Éclosion à l'IUSMQ: des patients privés de soins de base

2 Patients de l'IUSMQ privés de soins de base: le ministre Dubé a demandé une «vérification»

