Baisse de près de 40 % des exportations de produits de base vers les États-Unis : la production et les exportations canadiennes d'aluminium commencent à se rééquilibrer

MONTRÉAL, le 28 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Les exportations d'aluminium standard P1020 du Canada vers les États-Unis ont diminué sur une base mensuelle, selon les données les plus récentes de l'Association de l'aluminium du Canada.

L'Association de l'aluminium du Canada fait état d'une baisse prévue d'environ 30 % au cours du mois de juillet des exportations de l'industrie vers les États-Unis de lingots de produits standard ou « P1020 » (112 kt), par rapport à juin (155 kt). Ces chiffres confirment une tendance à la baisse commençant par une réduction initiale de 16 % des chiffres de juin par rapport à mai (184 789). Cette tendance à la baisse de près de 40 % au cours des deux derniers mois indique une amélioration de la reprise de la demande de produits à valeur ajoutée (VAP).

La production des alumineries en Amérique du Nord s'est déplacée vers le P1020 au cours du premier semestre 2020 à la place des produits à valeur ajoutée (VAP), la demande du secteur automobile pour ces produits ayant chuté en raison de la COVID-19.

La demande de produits à valeur ajoutée redémarre maintenant, permettant aux alumineries canadiennes de rééquilibrer leur production.

« Le changement est clair : la production se rééquilibre suite au passage au lingot de commodité (P1020) aux dépens des produits à valeur ajoutée, à des fins économiques découlant de la COVID-19, a déclaré Jean Simard, président et chef de la direction. Les producteurs commencent maintenant à se tourner vers des produits à valeur ajoutée (VAP) et à s'éloigner du lingot de commodité qui était exporté en réponse à la baisse de la demande du secteur automobile en raison de la COVID-19. »

« Il n'y a manifestement pas de hausse de la production canadienne d'aluminium ni des exports et le moment est venu pour le Canada et les États-Unis de travailler en étroite collaboration pour maximiser les avantages du nouvel accord commercial ACEUM, afin de favoriser la reprise économique. »

« Toute initiative visant à introduire des mesures telles que des tarifs douaniers par le gouvernement américain ne fera qu'augmenter les prix payés par les fabricants nord-américains et les consommateurs qui achètent leurs produits, tout en faisant de la place au métal d'autres pays comme la Russie et la Chine. »

