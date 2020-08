Baisse de la contribution de nombreux résidents en CHSLD : enfin!, se réjouit le Réseau FADOQ

MONTRÉAL, le 11 août 2020 /CNW Telbec/ - Comme le réclamait avec insistance le Réseau FADOQ, le prix d'une place en CHSLD sera finalement revu à la baisse pour de nombreux résidents.

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, ont fait savoir que de nouveaux critères pour le calcul de la contribution financière de l'adulte hébergé en centre de soins de longue durée entreront en vigueur le 1er janvier prochain.

Dans son mémoire prébudgétaire de janvier dernier, le Réseau FADOQ pressait le gouvernement Legault de revoir la valeur des biens pris en compte dans le calcul de cette contribution, ce qui n'avait pas été fait depuis 1983.

Cette aberration créait des iniquités et plongeait de nombreux aînés dans des situations dramatiques, certains étant contraints, par exemple, de divorcer de leur conjoint en CHSLD pour sauver leur maigre FERR.

La valeur des biens pris en compte pour déterminer la réduction ou l'exonération de la contribution financière sera donc revue. À l'heure actuelle, une personne ne peut accéder à ce programme si la valeur de son automobile dépasse 4 000 $ ou si celle de sa propriété est supérieure à 40 000 $, ou encore si la valeur globale de ses biens et avoirs liquides dépasse 1 500 $, ou 2 500 $ pour une famille. Ces montants passeront finalement à 10 000 $ pour une voiture, à 226 195 $ pour une maison, et à 2 500 $ pour les biens et avoirs liquides pour une personne seule, ou 5 000 $ pour une famille.

Plus que temps

Autre modification, certaines indemnisations gouvernementales ainsi que les REER amassés avant l'âge de 65 ans ne seront plus considérés dans le calcul de l'avoir liquide.

« Il était plus que temps que le gouvernement revoit ses critères. La contribution des résidents augmentait, mais l'accès au programme d'exonération ne cessait de diminuer parce que les montants n'avaient pas été revus depuis près de 40 ans. Ça n'avait absolument aucun sens », souligne Gisèle Tassé-Goodman, présidente du Réseau FADOQ.

Indexation annuelle svp !

Le plus important organisme d'aînés au Canada espère maintenant que les montants considérés pour le calcul de la contribution financière de l'adulte hébergé en centre de soins de longue durée seront indexés chaque année. « C'est incontournable pour éviter un retour à cette iniquité dans quelques années », souligne Mme Tassé-Goodman.

Le Réseau FADOQ n'était pas seul à dénoncer cette situation. La Protectrice du citoyen la déplorait déjà en 2014, dans le cadre d'un mémoire présenté à la Commission de la santé et des services sociaux. L'actuel président de l'Assemblée nationale du Québec, François Paradis, en faisait autant alors qu'il était critique en matière de santé dans l'opposition.

Le gouvernement estime à 16 M$ le coût de ces mesures.

Avec plus de 550 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme d'aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu'une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs physiquement et intellectuellement.

SOURCE FADOQ

Renseignements: Bernard Blanchard, Directeur des communications, Réseau FADOQ, Cellulaire : 514 557-0001, 514 252-3017, poste 3417, [email protected]; Philippe Poirier-Monette, Conseiller en droits collectifs, Réseau FADOQ, Cellulaire : 450-374-2526, 514 252-3017, poste 3440, [email protected]

Liens connexes

http://www.fadoq.ca/