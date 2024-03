Cette année, la marque célèbre son 40e anniversaire et lance une nouvelle campagne publicitaire nationale mettant en vedette Scott McGillivray.

MONTRÉAL, le 6 mars 2024 /CNW/ - Il n'y a pas de doute, la rénovation de salle de bain peut être intimidante, coûteuse et prendre du temps. C'est pourquoi Bain Magique, chef de file dans la transformation sur mesure de bains et de douches, rappelle aux consommateurs qu'il n'est jamais trop tard pour « Reprendre le contrôle de la salle de bain », car une belle salle de bain neuve est à portée de main.

Bain Magique inspire les consommateurs à « Reprendre le contrôle de la salle de bain » avec une solution sur mesure

Lorsque les consommateurs lisent des articles et des publications sur les réseaux sociaux mettant en garde contre les pièges potentiels de la rénovation de salle de bain, ils peuvent facilement se décourager et remettre leur projet à plus tard, parfois même indéfiniment. En fait, une récente enquête a révélé que près de la moitié des consommateurs considèrent que la salle de bain est la pièce la plus intimidante à rénover. Bain Magique tient à leur rappeler qu'ils peuvent moderniser leur salle de bain de manière abordable, rapide et obtenir un résultat visuellement époustouflant.

Bain Magique offre une gamme de designs adaptés à tous les styles et propose une solution de qualité supérieure qui représente une solution durable et économique aux rénovations traditionnelles de salle de bain. Tout cela est réalisé sans compromis sur la qualité, la durabilité ou la fonctionnalité. Avec Bain Magique à leur côté, les consommateurs peuvent enfin « Reprendre le contrôle de la salle de bain » et créer un espace à leur goût qui correspond à leur style de vie ainsi qu'à leur budget.

En plus de célébrer son 40e anniversaire, Bain Magique a récemment dévoilé une nouvelle campagne publicitaire nationale mettant en vedette Scott McGillivray, une vedette de la chaîne HGTV et un expert en rénovation. Producteur, célébrité et investisseur immobilier, il compte depuis des années sur Bain Magique, faisant fidèlement appel à leurs services pour moderniser plusieurs salles de bains et faire augmenter la valeur de différentes propriétés.

« Lorsque l'aménagement de votre salle de bain vous plaît mais que certains éléments sont usés et que son style semble démodé, l'une des meilleures choses à faire est d'opter pour l'installation d'un revêtement de baignoire fabriqué sur mesure par Bain Magique et qui s'emboîte parfaitement sur votre baignoire existante », a déclaré McGillivray. « Cela vous fera gagner du temps et de l'argent tout en réduisant au minimum les tracas et les interruptions. Il y a une raison pour laquelle j'ai travaillé avec Bain Magique des centaines de fois pour mes propriétés : je sais que je peux faire appel à l'équipe de Bain Magique et que le travail sera fait en une journée. C'est abordable, durable et ça répond exactement à mes besoins, à chaque fois ».

« Depuis 40 ans, Bain Magique aide les consommateurs à créer la salle de bain de leur rêve », déclare Jennifer Dionne, vice-présidente au marketing chez Bain Magique. « La meilleure façon de célébrer notre 40e anniversaire est de permettre à plus de gens de découvrir les avantages offerts par Bain Magique pour qu'ils puissent « Reprendre le contrôle de la salle de bain » de manière abordable, simple et durable. Le bain parfait est à portée de main, et nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape de sa réalisation ».

Visitez www.bainmagique.com pour en savoir plus, réserver une consultation gratuite et pour trouver une salle d'exposition près de chez vous.

À propos de Bain Magique :

Bain Magique a été fondée en 1984 à Montréal, Canada, par trois frères dont l'objectif était de trouver une façon de rénover la salle de bain sans entreprendre de travaux de démolition. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, grâce à son procédé unique de recouvrement de baignoire, Bain Magique a transformé plus de deux millions de salles de bains et est une marque connue et respectée de l'industrie. Bain Magique est le chef de file du marché de la fabrication et de l'installation de baignoires en acrylique, de recouvrements de baignoire, de douches, de recouvrements de douche et de murs monopièces de qualité supérieure. Les produits sont fabriqués dans deux usines (Québec et Tennessee) et vendus par plus de 250 détaillants aux États-Unis, au Canada et en Irlande. Bain Magique s'engage à offrir des produits de qualité supérieure et un service hors pair à ses clients résidentiels et commerciaux. Pour plus d'information, visitez : bainmagique.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2355904/Lifestyle_UrbanContrast_Bath_ScottMcGillivray_2_5__copy.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2355903/Bain_Magique_Logo.jpg

SOURCE Bath Fitter

Renseignements: Jackie Pernice, [email protected]