Baie-Comeau : trois ponts forestiers menant au lac à la Loutre seront fermés pour être mis à niveau

BAIE-COMEAU, QC, le 3 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques tient à informer la population de Baie-Comeau et de ses environs que les ponts à Simon, du Thérèse et Cache Guy, situés sur le chemin de la rivière aux Anglais menant au lac à la Loutre, sur le territoire non organisé de Rivière-aux-Outardes, seront fermés du 8 au 26 novembre 2021 en raison de la réfection de leurs tabliers.

Ces infrastructures doivent faire l'objet de travaux visant à augmenter leur capacité portante dans le but d'assurer le passage de la machinerie qui sera utilisée lors de la reconstruction du barrage à la Loutre au cours des prochaines années.

Cette période de l'année a été privilégiée afin de minimiser les impacts de la fermeture des ponts sur les activités de la région.

