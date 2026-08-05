BAFFIN SE JOINT AU GROUPE D'ENTREPRISES ROYER

LES CHEFS DE FILE CANADIENS DU SECTEUR DE LA CHAUSSURE S'UNISSENT POUR ACCÉLÉRER LEUR CROISSANCE À LONG TERME

STONEY CREEK, ON, Aug. 5, 2026 /CNW/ -- Baffin, chef de file canadien dans la fabrication de chaussures avancées sur le plan technique, a annoncé aujourd'hui le début d'un nouveau chapitre de son histoire, à la suite de son acquisition par Royer auprès de Canada Goose Holdings Inc.

Simon La Rochelle, président de Royer, et Mark Hubner, directeur général de Baffin

En tant que filiale de Royer, Baffin poursuivra ses activités sous le nom de Baffin Footwear Inc. L'entreprise conservera la marque Baffin, son équipe de direction, son personnel, ses relations avec la clientèle et ses opérations quotidiennes, tout en bénéficiant de l'investissement à long terme et de l'expertise de Royer en matière de fabrication.

En 1979, la famille Hubner a fondé une usine au Canada. Depuis lors, Baffin s'est forgé une réputation internationale pour la conception de chaussures avancées sur le plan technique, qui ont fait leurs preuves partout, aussi bien lors d'expéditions polaires que sur des chantiers industriels. Royer et Baffin partagent un engagement commun pour le savoir-faire canadien, l'innovation et l'expertise technique, ce qui constitue une base solide pour la croissance continue de la marque.

Dans le cadre de cette transition, le fondateur Paul Hubner quitte l'entreprise à l'issue de la transaction. Il y a consacré plus de 45 années, pendant lesquelles il a dirigé Baffin et contribué à en faire l'une des marques de chaussures les plus respectées du Canada. Mark Hubner a été nommé directeur général de Baffin Footwear Inc. et continuera à diriger l'entreprise avec l'équipe de direction actuelle.

« Baffin est l'une des marques de chaussures les plus respectées du Canada, avec un héritage incroyable, une équipe exceptionnelle et un formidable potentiel », a affirmé Simon La Rochelle, président de Royer. « Nous croyons fermement en l'équipe de Baffin et nous nous engageons à investir dans la marque, en préservant ce qui a fait son succès tout en soutenant sa croissance pour les années à venir. »

« Aujourd'hui, marque le début d'un nouveau chapitre stimulant pour Baffin », a déclaré Mark Hubner, directeur général de Baffin Footwear Inc. « Depuis plus de 45 ans, Baffin repose sur le travail de personnes exceptionnelles, passionnées par la conception des meilleures chaussures au monde. Cela ne changera pas. Notre personnel, nos valeurs et notre engagement envers nos clients ont toujours été au cœur de toutes nos activités.

Royer adhère à ces valeurs et s'engage à long terme à investir dans notre avenir en préservant tout ce qui fait le caractère unique de Baffin. Ensemble, nous nous appuyons sur des bases solides et créons de nouvelles possibilités pour nos employés, nos clients, nos partenaires et la marque. »

Baffin poursuivra ses activités sous sa propre marque au sein du groupe d'entreprises Royer. Son équipe de direction actuelle, son personnel et ses activités opérationnelles resteront basés à Stoney Creek, en Ontario. La transaction couvre l'ensemble de l'organisation Baffin. Les clients, les détaillants partenaires, les fournisseurs et les employés pourront compter sur la poursuite des activités commerciales habituelles, sans aucune interruption dans la fourniture des produits, des services ou des opérations quotidiennes.

« Il s'agit d'un investissement dans l'avenir de Baffin », a ajouté M. Hubner. « Nous sommes fiers de ce que nous avons bâti au cours des 45 dernières années, grâce à nos tests en conditions réelles (Real-World Testing). Je suis ravi de pouvoir contribuer à la pérennité de cette grande marque aux côtés d'un propriétaire canadien qui partage nos valeurs, croit en nos collaborateurs et s'engage à poursuivre l'histoire de Baffin. »

À propos de Baffin

Baffin Footwear Inc. est une entreprise innovante de premier plan spécialisée dans les vêtements de plein air, qui se consacre principalement aux chaussures avancées sur le plan technique et aux vêtements haute performance. Baffin conçoit, développe et teste ses chaussures sur le terrain, dans les environnements les plus hostiles de la planète, et vise à devenir la référence mondiale dans le domaine des chaussures de plein air, industrielles, de chasse et de pêche.

À propos de Royer

Fondé en 1934 et ayant son siège social à Sherbrooke, au Québec, Royer est un fabricant canadien de chaussures techniques reconnues pour leurs performances, leur confort et leur durabilité. Elles répondent aux besoins des travailleurs issus de divers secteurs industriels, notamment l'exploitation minière, l'industrie pétrolière et gazière, la métallurgie, la construction et la fabrication industrielle lourde.

SOURCE Baffin Limited

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS : Renee Denomme, Directrice des communications, 905 941-2111, [email protected]