L'émission produite par Roc Nation est officiellement devenue l'un des moments de divertissement mondiaux les plus dominants de l'histoire du Super Bowl, battant des records dans les domaines de la diffusion en continu, des médias sociaux et des graphiques mondiaux.

« Bad Bunny transforme le monde en sa casita avec une performance de mi-temps du Super Bowl LX... La superstar mondiale a appelé à l'unité » - BILLBOARD

« La mégastar portoricaine primé d'un Grammy a livré une performance puissante et détaillée qui a rendu hommage à son histoire et a fait preuve de plus de grandeur pour son avenir... Benito nous a rappelé à beaucoup d'entre nous l'amour, la communauté et la joie absolue que nous créons tous les jours... » - The Guardian

« Le chanteur a ensuite réitéré son message dès le début de l'émission et la nuit où il a remporté ses prix, un message d'espoir, de détermination, et de force: « Crois toujours en toi ». La lumière dans les yeux du garçon a brillé plus que n'importe lequel de ces feux d'artifice. » - Entertainment Weekly

NEW YORK, 3 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, Apple Music, la NFL et Roc Nation ont annoncé la performance du Super Bowl LX Halftime Show de Bad Bunny, qui a ébranlé l'auditoire mondial, récoltant 4,157 milliards de vues en 24 heures sur la diffusion mondiale, YouTube et les plateformes sociales.

Qu'il s'agisse d'une consommation sociale record, d'une diffusion mondiale sans précédent ou d'une domination des graphiques, le spectacle de mi-temps du Super Bowl LX de Bad Bunny constitue une étape déterminante, non seulement pour la NFL et Apple Music, mais aussi pour la culture musicale mondiale en général.

Sur Apple Music, la performance a suscité l'une des plus importantes conversations culturelles en temps réel de l'histoire de la plateforme. L'impact culturel s'est traduit instantanément par une domination du streaming. Immédiatement après le spectacle de la mi-temps, les écoutes de Bad Bunny sur Apple Music ont été multipliées par 7, les titres « DtMF », « BAILE INoLVIDABLE » et « Tití Me Preguntó » étant les plus diffusés.

Sur X seulement, le spectacle de mi-temps a généré :

2 milliards d'impressions

209 millions de visionnements vidéo

Plus de 6 millions de messages liés à Bad Bunny

Augmentation de +409 % en glissement annuel des publications durant le spectacle de la mi-temps

Après sa conférence de presse du 5 février, qui a amassé un record de 68 millions de visionnements, et pendant le weekend du Super Bowl, les lectures de Bad Bunny ont été multipliées par quatre par rapport à sa moyenne de janvier. Les chansons les plus populaires sur Apple Music comprennent « DtMF », « BAILE INoLVIDABLE » et « NUEVAYoL ». Au cours de cette période, « DtMF » a connu une multiplication par 7 des lectures sur Apple Music.

Dans les heures qui ont suivi sa performance, la playlist de l'Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Set List est devenue la liste de lecture la plus jouée sur Apple Music.

Après son spectacle à la mi-temps, Bad Bunny a occupé près d'un quart du classement Daily Top 100 Global d'Apple Music, plaçant :

24 chansons dans le Top 100

9 chansons dans le Top 25

6 chansons dans le top 10

« DtMF » a revendiqué la position n°1 mondiale. Six chansons ont réintégré le tableau pour la première fois depuis au moins février 2025, tandis que son hit mondial avec Cardi B, « I Like It », y est revenu pour la première fois depuis janvier 2020.

Le 9 février, DeBÍ TiRAR MáS FOToS s'est hissé sur les palmarès des albums dans 155 pays, a atteint le Top 10 en 128 et s'est classé numéro 1 en 46, notamment au Mexique, en Colombie, au Chili, au Brésil, en Allemagne, en France et en Espagne.

Sur toutes les plateformes appartenant à la NFL, y compris @NFL et NFL International, les fans ont passé plus de 1 275 ans à regarder du contenu de mi-temps (performance et matériel de soutien combinés). Cela comprend :

456 ans de temps de visionnement sur Facebook, Instagram et TikTok

de temps de visionnement sur Facebook, Instagram et TikTok 822 ans de temps de visionnement sur YouTube

