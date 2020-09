B-Temia Asia obtient le droit de commercialisation de la Taiwan Food & Drug Administration (TFDA)

Keeogo accède ainsi au marché taïwanais

QUÉBEC, le 21 sept. 2020 /CNW Telbec/ - B-Temia Asia, une coentreprise formée par Wistron Medical Technology Company et B-Temia inc. (la « Société ») et constituée en novembre 2019, annonce aujourd'hui qu'elle a obtenu la licence de commercialisation de la Taiwanese Food and Drug Administration (TFDA) pour KeeogoMC, son appareil d'assistance à la marche motorisé. Cette licence de commercialisation ouvre un nouveau marché et permet à la Société de commercialiser son KeeogoMC à Taïwan, l'un des marchés les plus importants d'Asie. La semaine dernière, B-Temia Inc. a obtenu l'autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) américaine, ainsi que le marquage CE en décembre dernier.

« Cette réalisation a été possible grâce au travail que nous avons accompli au cours des deux années en vue de préparer et d'obtenir de nouvelles approbations réglementaires, comme le marquage CE et l'approbation 510(k). Pour B-Temia Asia, il s'agit d'une autre étape importante puisque ce nouveau marché s'ajoute aux marchés où KeeogoMC est déjà commercialisé, comme Singapour, Hong Kong, le Japon et la Malaisie », explique Stéphane Bédard, président et chef de la direction de la Société. « Cette certification constitue un des principaux jalons de notre plan d'expansion mondiale lancé en 2017 avec Wistron Corp., notre partenaire asiatique. Nous sommes ainsi convaincus que nous obtiendrons les approbations réglementaires pour d'autres pays pour lesquels nous poursuivons actuellement les démarches », ajoute M. Bédard.

Alexandre Jokic, vice-président, Affaires réglementaires et cliniques, déclare : « Nous sommes heureux de confirmer que les Taïwanais ayant des difficultés à marcher à la suite d'un AVC peuvent maintenant se procurer notre appareil. Les avantages cliniques immédiats de KeeogoMC ont été effectivement démontrés sur cette population cible. En outre, KeeogoMC a été autorisé comme appareil personnel pouvant être utilisé à domicile. Il offrira aux cliniciens et aux patients la souplesse dont ils ont besoin dans leur programme de réhabilitation ou dans leurs activités quotidiennes. Il convient aussi mentionner que les résultats des essais cliniques ont été très bien accueillis par les autorités taïwanaises ».

À propos du Keeogo™

KeeogoMC, abréviation de « Keep on Going », est un appareil d'assistance à la mobilité humaine développé par B- Temia. Basé sur sa technologie brevetée DermoskeletonMC, KeeogoMC est un exosquelette léger qui détecte, répond et prend en charge la démarche d'un individu à l'aide d'une intelligence artificielle et une assistance motorisée, générant une véritable interface homme-machine basée sur les besoins de l'individue. KeeogoMC fournit de la force et de la mobilité additionnelles aux genoux pour aider les professionnels de la santé pour la réadaptation et l'entraînement de la démarche, et les mouvements assis-debout-assis, d'accroupissement et de montée et de descente d'escaliers. Pour plus d'informations, visitez notre site Web www.keeogo.com .

À propos de B-Temia inc.

Fondée en 2010, B-Temia inc. est une entreprise canadienne de technologies robotiques novatrices qui développe et commercialise des produits de pointe pour le marché en croissance des systèmes de renforcement humain. B-Temia exerce ses activités grâce à un réseau mondial de sociétés, notamment B-Temia inc., B-Temia Asia et B-Temia USA inc., lesquelles œuvrent dans les domaines médical, industriel et militaire. B-Temia possède une technologie brevetée appelée le DermosqueletteMC qui restaure, maintient ou améliore la mobilité des utilisateurs. Pour en apprendre davantage, visitez le site Web www.b-temia.com.

À propos de B-Temia Asia

Constituée en septembre 2019, B-Temia Asia est une coentreprise formée par Wistron Medical Technology Company et B-Temia inc., qui se consacre à la commercialisation des produits médicaux de B-Temia sur le territoire asiatique. Depuis sa fondation, B-Temia Asia exerce ses activités à Taïwan, en Chine, à Hong Kong, au Japon, en Malaisie, en Thaïlande, en Corée et à Singapour.

À propos de Wistron Corporation

Wistron Corporation est l'un des plus grands fabricants au monde de produits, notamment des serveurs et périphériques de stockage pour le Cloud Computing et les centres de données, ordinateurs de bureau et portables, téléphones intelligents, appareils industriels et unités de contrôle, dispositifs médicaux, intelligence artificielle et analyse de Big Data, appareils de domotique, et produits de vente intelligents pour les produits IdO, réalité virtuelle et réalité augmentée, recyclage écologique, etc. La gamme de services complets des équipes d'ingénierie de Wistron permet aux clients de la société d'externaliser l'intégralité ou une partie de leurs tâches de développement et de fabrication de produits pour se concentrer sur leurs compétences de base et renforcer leur propriété intellectuelle. Wistron fabrique des produits médicaux pour les clients de l'industrie médicale dans deux usines certifiées ISO 13485, situées dans le parc scientifique de Hsinchu à Taïwan et à Chongqing en Chine. Pour en apprendre davantage, visitez le site Web www.wistron.com.

B-Temia : Source : B-Temia inc., 4780, rue St-Félix, bureau 105, St-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2J9 www.b-temia.com | www.keeogo.com