La nomination de Mme Allen fait progresser le travail des organismes sans but lucratif visant à bâtir une économie axée sur les intervenants

NEW YORK, 10 mars 2022 /CNW/ - B Lab, un réseau mondial d'organisations transformant le système économique, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Eleanor Allen au poste de directrice principale. Chef d'entreprise chevronnée dans les secteurs privé et public, Mme Allen apporte une vaste connaissance et compréhension du travail à impact mondial. Cette nomination marque un tournant majeur pour B Lab et le mouvement B Corp, qui transfèrent le pouvoir et bâtissent un système économique plus inclusif, équitable et régénérateur pour tous les peuples et la planète.

« Les entreprises jouent un rôle essentiel dans la résolution des crises sociales et environnementales qui se multiplient dans le monde, et c'est pourquoi le travail de B Lab n'a jamais été aussi critique », a déclaré Mme Allen. « Dans le cadre de mes nouvelles fonctions, je m'engage à appuyer et à mobiliser les entreprises qui reconnaissent qu'il est possible de réaliser des profits et d'atteindre des objectifs en même temps. »

À titre de directrice principale, Mme Allen dirigera les priorités stratégiques de B Lab, notamment l'évolution des normes de B Corp, la promotion de politiques inclusives à l'échelle mondiale et de partenariats novateurs pour répondre à l'intérêt sans précédent dans le mouvement B Corp.

« Eleanor est une dirigeante dévouée qui a démontré sa capacité à concilier l'empathie, la curiosité et l'inclusion avec la rapidité et la détermination », ont déclaré les cofondateurs de B Lab, Andrew Kassoy et Bart Houlahan, qui demeureront au B Lab à titre de membres du conseil d'administration et de conseillers principaux de Mme Allen. « Nous sommes ravis qu'Eleanor ait choisi de faire profiter le mouvement B Corp de son expérience mondiale extraordinaire. »

Pour consulter le communiqué dans son intégralité, veuillez consulter cette page.

À propos de B Lab : B Lab transforme l'économie mondiale au profit de l'ensemble de la population, des collectivités et de la planète. Chef de file du changement des systèmes économiques, notre réseau mondial crée des normes, des politiques, des outils et des programmes pour les entreprises, et nous accordons la certification à des entreprises -- connues sous le nom de B Corps -- qui montrent la voie. À ce jour, notre collectivité compte 400 000 travailleurs dans plus de 4 700 B Corps répartis dans 78 pays et 155 industries, et plus de 150 000 entreprises gèrent leur impact avec l'outil d'évaluation d'impact B et SDG Action Manager. B Lab a mis en place et dirigé des efforts visant à faire adopter plus de 50 lois d'entreprise à l'échelle mondiale qui permettent la gouvernance des intervenants, avec plus de 10 000 entreprises utilisant le cadre juridique. Pour en savoir plus et vous joindre au mouvement, visitez www.bcorporation.net.

SOURCE B Lab

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]