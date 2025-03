WOBURN, Massachusetts, 14 mars 2025 /CNW/ - Azurity Pharmaceuticals (Azurity) a annoncé aujourd'hui l'achèvement réussi de son acquisition de Covis Group S.à r.l. (Covis) auprès d'investisseurs existants. Avec cette acquisition, Covis est maintenant une filiale en propriété exclusive d'Azurity.

Cette acquisition stratégique renforce le leadership d'Azurity dans le domaine des produits pharmaceutiques de marque, en exploitant les forces complémentaires des deux entreprises dans de multiples formes posologiques complexes et domaines thérapeutiques. En combinant son expertise et ses ressources, Azurity renforce sa capacité à fournir des médicaments aux patients négligés à l'échelle mondiale.

Avantages stratégiques de l'acquisition :

Portefeuille thérapeutique élargi - L'intégration de la gamme de produits et du pipeline de produits de Covis améliore l'offre d'Azurity dans dix formes posologiques complexes et neuf domaines thérapeutiques clés, dont les maladies cardiovasculaires, respiratoires, le système nerveux central, l'endocrinologie, la gastro-intestinale, hématologie, immunologie, anti-infectieux et oncologie.

- L'intégration de la gamme de produits et du pipeline de produits de Covis améliore l'offre d'Azurity dans dix formes posologiques complexes et neuf domaines thérapeutiques clés, dont les maladies cardiovasculaires, respiratoires, le système nerveux central, l'endocrinologie, la gastro-intestinale, hématologie, immunologie, anti-infectieux et oncologie. Empreinte mondiale - L'acquisition renforce l'empreinte mondiale d'Azurity, étendant sa présence commerciale à plus de 50 pays et permettant aux patients d'avoir accès à des traitements qui changent leur vie. Azurity et ses filiales emploieront plus de 800 collègues en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

- L'acquisition renforce l'empreinte mondiale d'Azurity, étendant sa présence commerciale à plus de 50 pays et permettant aux patients d'avoir accès à des traitements qui changent leur vie. Azurity et ses filiales emploieront plus de 800 collègues en Amérique du Nord, en et en Asie. Partenaire clé de choix de Biopharma - L'entreprise combinée est bien placée pour être un partenaire clé pour les entreprises mondiales du secteur des sciences de la vie qui cherchent à développer et à commercialiser leurs produits, offrant aux partenaires un accès à ses capacités de développement approfondies et à son infrastructure commerciale mondiale.

L'entreprise combinée est bien placée pour être un partenaire clé pour les entreprises mondiales du secteur des sciences de la vie qui cherchent à développer et à commercialiser leurs produits, offrant aux partenaires un accès à ses capacités de développement approfondies et à son infrastructure commerciale mondiale. Innovation accélérée - En combinant son expertise et ses ressources, Azurity est en mesure de faire progresser des traitements novateurs qui contribuent à la mission d'Azurity de servir les patients négligés à l'aide d'un processus de développement unique et accéléré - permettant l'échelle et la vitesse.

- En combinant son expertise et ses ressources, Azurity est en mesure de faire progresser des traitements novateurs qui contribuent à la mission d'Azurity de servir les patients négligés à l'aide d'un processus de développement unique et accéléré - permettant l'échelle et la vitesse. Modèle commercial de prochaine génération - Le portefeuille intégré de l'entreprise bénéficiera du modèle commercial très efficace d'Azurity, qui combine les données, les analyses et les capacités numériques axées sur l'IA pour stimuler l'engagement des intervenants à l'aide d'une approche de marketing omnicanal optimisée.

« Nous sommes ravis d'accueillir Covis Pharma à Azurity, a déclaré Ronald Scarboro, chef de la direction d'Azurity. Les efforts de nos collègues des deux entreprises, leur dévouement envers les patients négligés et notre culture d'exécution nous ont réunis pour bâtir cette société pharmaceutique unique et très différenciée. « Je me réjouis de tout ce que nous accomplirons alors que nous évoluons à l'échelle mondiale et que nous saisissons de nouvelles occasions, guidés par notre raison d'être. »

« Je suis ravi qu'Azurity ait reconnu les réalisations et le potentiel de Covis, et je suis reconnaissant des efforts inlassables de ses collègues de Covis pour soutenir les patients qui bénéficient des produits de l'entreprise, a déclaré Rajiv De Silva, président du conseil d'administration de Covis. « Je suis convaincu que les deux entreprises seront en mesure d'exploiter leurs capacités hautement complémentaires respectives pour accélérer le développement et la commercialisation de médicaments nécessaires aux patients mal desservis. »

« QHP Capital est fier d'appuyer Azurity dans cette acquisition, qui s'inscrit dans notre engagement à investir dans les sciences de la vie et les innovations en matière de soins de santé, a déclaré Jeff Edwards, associé chez QHP Capital, propriétaire majoritaire d'Azurity. « Nous avons eu le privilège de soutenir et de permettre à Azurity de passer d'un petit produit limité, une entreprise exclusivement américaine, au début de notre investissement en 2018, à l'entreprise mondiale, vaste et diversifiée à forte croissance qu'elle est aujourd'hui. « Nous sommes déterminés à permettre à Azurity de poursuivre la croissance importante que son équipe est bien placée pour réaliser. »

Goldman Sachs a agi à titre de conseiller financier et Eversheds Sutherland et White & Case ont agi à titre de conseillers juridiques d'Azurity. Guggenheim Securities a agi à titre de conseiller financier auprès de Covis, tandis que Reed Smith et A&O Shearman ont agi à titre de conseillers juridiques auprès de Covis.

À propos d'Azurity Pharmaceuticals :

Azurity Pharmaceuticals est une entreprise privée qui s'engage à fournir des médicaments novateurs et de grande qualité aux patients négligés. L'empreinte mondiale d'Azurity s'étend sur plus de 50 pays, avec un portefeuille diversifié de plus de 30 marques commercialisées couvrant dix formes posologiques et neuf domaines thérapeutiques clés. Propulsée par son modèle commercial de prochaine génération, Azurity tire parti des données, des analyses et des outils numériques axés sur l'IA pour améliorer la portée sur le marché et l'engagement des parties prenantes. Pour en savoir plus, visitez www.azurity.com.

À propos de QHP Capital :

QHP Capital investit dans des entreprises de technologie et de services des secteurs des sciences de la vie, des technologies médicales et des soins de santé. QHP a construit une plateforme d'investissement pour fournir une expertise stratégique en matière de capital et d'industrie en partenariat avec de solides équipes de gestion. L'équipe de placement est composée de professionnels chevronnés des placements et de l'exploitation possédant une vaste expérience en placement et une expertise approfondie en sciences de la vie, en technologie médicale et en soins de santé. QHP bénéficie d'un vaste réseau d'experts de l'industrie qui l'aident à identifier, à analyser et à faire croître les entreprises du portefeuille de QHP. Pour en savoir plus, consultez le site www.qhpcapital.com.

Avis de divulgation : Azurity et QHP ne s'engagent pas à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou de circonstances changeantes.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1435351/Azurity_r_rgb_Logo.jpg

SOURCE Azurity Pharmaceuticals

PERSONNE-RESSOURCE : Relations avec les médias d'Azurity Pharmaceuticals, courriel : [email protected]