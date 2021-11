Symbole : AZM.Croissance TSX

LONGUEUIL, QC, le 4 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) annonce l'obtention de nouveaux intervalles aurifères à haute teneur sur la Zone Patwon de la Propriété Elmer (« la Propriété ») détenue à 100% par la Société, dans la région de la Baie James au Québec. Les forages réalisés jusqu'à présent confirment une zone centrale robuste (« core zone ») et entièrement ouverte.

Les résultats finaux d'analyses ont maintenant été reçus pour 15 forages (5 431,6 m) réalisés sur Patwon au cours du programme complété plus tôt cette année. Des résultats d'analyses sont encore attendus pour 32 forages qui ont testé 10 cibles dans le corridor d'exploration prioritaire de 3 km par 8 km englobant la découverte de Patwon.

Un nouveau programme de forage de 20 000 m est en cours pour continuer à étendre la Zone Patwon et préparer un rapport initial d'estimation des ressources conforme à la norme NI 43-101 (voir communiqué de presse du 18 octobre 2021). Ce programme va également continuer à tester des cibles prospectives à proximité. Azimut considère qu'il est probable que d'autres zones minéralisées significatives soient découvertes en continuité géologique avec Patwon.

FAITS SAILLANTS (voir figures 1 à 6, tableaux 1 à 3)

• Forage ELM21-102 1,44 g/t Au sur 60,8 m (de 228,5 m à 289,3 m), incluant:

18,1 g/t Au sur 2,75 m et

2,55 g/t Au sur 6,9 m



• Forage ELM21-097 1,10 g/t Au sur 57,9 m (de 295,6 m à 353,5 m), incluant:

2,52 g/t Au sur 8,0 m et

4,14 g/t Au sur 3,75 m



• Forage ELM21-094 9,92 g/t Au sur 2,3 m (de 229,7 m à 232,0 m)

2,17 g/t Au sur 19,0 m (de 324,5 m à 343,5 m), incluant:

6,07 g/t Au sur 2,1 m et

12,0 g/t Au sur 1,5 m

12,2 g/t Au sur 1,25 m (de 358,35 m à 359,6 m)



• Forage ELM21-093 8,19 g/t Au sur 2,4 m (de 150,4 m à 152,8 m)

11,58 g/t Au sur 2,45 m (de 162,35 m à 164,8 m)

Ces résultats contribuent à délimiter un corps minéralisé robuste, incluant la zone centrale qui tend à s'élargir vers l'ouest avec des profondeurs croissantes, tel qu'illustré par la section longitudinale actualisée teneur x épaisseur (figures 4 et 5). Le facteur teneur x épaisseur (ou « facteur métal », « FM ») (exemple: 5,0 g/t Au x 10 m = 50 FM) est couramment utilisé par l'industrie minière pour hiérarchiser et comparer des intervalles minéralisés.

(figures 4 et 5). Le facteur (ou « », « ») (exemple: 5,0 g/t Au x = 50 FM) est couramment utilisé par l'industrie minière pour hiérarchiser et comparer des intervalles minéralisés. Basé sur les résultats divulgués jusqu'à présent, et en se référant aux épaisseurs vraies estimées, la zone centrale est définie à ce jour par 25 forages minéralisés ayant un facteur métal variant de 50 FM à 412 FM, incluant 11 intervalles supérieurs à 100 FM. Ces 25 forages ont des intervalles présentant une épaisseur vraie moyenne de 45 m , avec une teneur moyenne de 2,86 g/t Au.

Zone aurifère Patwon: Facteur métal de 100 FM à 412 FM Forage # De À Longueur (m) Au (g/t) Épaisseur

vraie (m) Facteur métal

(g/t Au x m) ELM21-086 254 272 18 24,04 17,1 411,5 ELM20-034 151,3 241,5 90,2 3,01 82,7 249,0 ELM21-072 287,9 328,5 40,6 6,43 38,2 245,9 ELM19-002 33,5 136 102,5 3,15 62,6 197,1 ELM21-070 265,25 310,5 46,05 4,43 42,6 188,8 ELM19-003 34,27 142,5 108,23 2,84 63,7 181,0 ELM21-071A 329,4 363 33,6 5,47 32,1 175,3 ELM21-092 266 305,5 39,5 4,21 37,9 159,6 ELM20-026 122,2 194,35 72,15 2,61 58,6 153,0 ELM19-007 31,5 103 71,5 2,19 56,3 123,3 ELM21-100 173 212,35 39,35 3,28 34,5 113,3

Zone aurifère Patwon: Facteur métal de 50 FM à 100 FM Forage # De À Longueur (m) Au (g/t) Épaisseur

vraie (m) Facteur métal

(g/t Au x m) ELM19-004 5 102 97 1,68 57,8 97,2 ELM21-073 407,3 473,3 66 1,44 65,6 94,5 ELM19-006 5 134 129 1,15 73,3 84,3 ELM21-102 228,5 289,3 60,8 1,44 58,1 83,6 ELM20-051A 198,15 220,5 22,35 3,85 20,3 78,0 ELM20-028 156,3 214,5 58,2 1,44 54,1 77,9 ELM20-031 172,5 208,6 36,1 2,47 29,2 72,2 ELM20-009 121,2 224,3 103,1 1,14 60,2 68,6 ELM20-011 45,75 68,5 22,75 3,66 18,3 66,8 ELM20-052 230,8 278,85 48,05 1,38 45,9 63,3 ELM21-066 142,8 152,6 9,8 7,84 8,1 63,2 ELM21-097 295,6 353,5 57,9 1,1 54,7 60,1 ELM21-094 324,5 359,6 20,25 2,79 19,2 53,4 ELM19-005 28,41 82,5 54,09 1,54 33,2 51,2

La zone centrale s'étend de la surface jusqu'à une profondeur minimale de 450 m et demeure ouverte. Cette zone, spatialement corrélée à une intrusion felsique plongeant verticalement, indique une excellente possibilité d'une extension verticale d'échelle kilométrique du corps minéralisé.

et demeure ouverte. Cette zone, spatialement corrélée à une intrusion felsique plongeant verticalement, indique une du corps minéralisé. Patwon est actuellement défini sur une distance de 520 m . La figure 4 montre les progrès accomplis depuis les résultats de la phase initiale de forage (7 trous, 996 m ) divulgués en janvier 2020.

. La figure 4 montre les progrès accomplis depuis les résultats de la phase initiale de forage (7 trous, ) divulgués en janvier 2020. Le programme actuel pour étendre la Zone Patwon est conduit selon une maille systématique de forages aux 50 m de la surface jusqu'à 500 m de profondeur, et à une maille de 50 m par 100 m jusqu'à 800 m de profondeur (figure 6).

La Propriété Elmer comprend 515 claims couvrant 271,3 km2 sur 35 km de long. Le projet est localisé à 285 km au nord de la ville de Matagami, 60 km à l'est de la municipalité de Eastmain et 5 km à l'ouest de la route asphaltée de la Baie James. La région de la Baie James bénéficie d'infrastructures de qualité incluant des routes d'accès majeures, un réseau hydro-électrique et des aéroports.

Contrats de forage et procédures analytiques

Le contrat de forage a été octroyé à Forages RJLL Inc. de Rouyn Noranda au Québec. Le diamètre des carottes est NQ. Les échantillons de carotte ont été envoyés à AGAT Laboratories de Mississauga en Ontario. Azimut fait face à des délais d'une longueur inattendue pour la réception de ses résultats analytiques. L'or est analysé par pyroanalyse, suivi par absorption atomique ou finition gravimétrique pour les teneurs supérieures à 3,0 g/t Au. Tous les échantillons sont analysés par méthode ICP pour un ensemble de 48 éléments chimiques. Azimut applique les procédures standard AQ/CQ de l'industrie. Des échantillons de référence certifiés, des blancs, et des doublons d'échantillons de forages sont insérés dans tous les envois pour analyse.

Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101. Le programme est placé sous la direction de François Bissonnette, Géo., Directeur des opérations, et de Simon Houle, Géo., Chef géologue, qui ont également revu le contenu de ce communiqué de presse.

A propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le développement du partenariat. Azimut avance activement la découverte aurifère de Patwon sur son projet-phare de Elmer, détenu à 100% par la Société, et situé dans la région de la Baie James.

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. Bénéficiant d'un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 81.7 millions d'actions émises et en circulation. L'approche d'Azimut pour contrer le risque de l'exploration est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait aux événements futurs reliés aux résultats de forages sur la Propriété Elmer. Dans la mesure où tout énoncé dans ce document renferme des informations qui ne sont pas historiques, alors ces énoncés sont essentiellement prospectifs et pourront souvent être identifiés par l'emploi de mots comme « considère », « anticipe », « prévoit », « estime », « s'attend », « projette », « planifie », « potentiel », « suggère » et « croit ». Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques, des incertitudes, et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient causer une telle différence, notamment la volatilité et la sensibilité aux prix des métaux sur le marché, l'impact de changements au niveau des taux de change des devises étrangères et des taux d'intérêt, l'imprécision des estimations de réserves, la récupération de l'or et des autres métaux, les risques environnementaux incluant l'augmentation du fardeau règlementaire, les conditions géologiques imprévues, les conditions minières difficiles, les actions entreprises par les communautés et les organisations non gouvernementales, les changements de règlementation et de politiques gouvernementales, incluant les lois et les politiques, des flambées mondiales de maladies infectieuses incluant la COVID-19, et l'incapacité d'obtenir les permis et les approbations nécessaires des autorités gouvernementales, ainsi que d'autres risques liés au développement et à l'exploitation. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont raisonnables, l'on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés, qui s'appliquent uniquement en date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs, ou autre, sauf si requis par les lois applicables en valeurs mobilières. Le lecteur est invité à revoir avec attention la discussion détaillée sur les risques dans notre plus récent Rapport Annuel déposé sur SEDAR pour une compréhension plus complète des risques et des incertitudes qui affectent les affaires de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction, Tel.: (450) 646-3015 - Fax: (450) 646-3045

