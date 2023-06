Azimut publie les résultats complets de ses forages sur la Propriété Elmer (Au), région de la Baie James, Québec

TSXV : AZM

OTCQX : AZMTF

LONGUEUIL, QC, le 29 juin 2023 /CNW/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) (OTCQX: AZMTF) annonce la publication des résultats complets de ses 4 programmes de forage au diamant réalisés sur la Propriété Elmer depuis le programme initial qui a conduit à la découverte de la Zone aurifère Patwon (voir communiqué de presse du 14 janvier 2020). La Propriété Elmer (la « Propriété ») détenue à 100% par la Société est située dans la région Eeyou Istchee Baie James au Québec.

Un rapport technique conforme à la Norme canadienne 43-101, incluant un estimé initial des ressources minérales, est bien avancé avec le support d'InnovExplo, une firme indépendante de consultants miniers basée à Val d'Or au Québec. La production de ce rapport est la prochaine étape importante pour le projet avant d'entreprendre un prochain programme de forage prévu pour l'automne 2023. Azimut a établi 4 secteurs cibles prioritaires de grande extension (Patwon Est, Patwon Ouest, Wolf, Gabbro) pour un suivi en forage.

FAITS SAILLANTS (voir figures 1 à 17 et tableaux 1 à 5)

Patwon est actuellement défini sur 600 m de long, jusqu'à une profondeur verticale de 860 m (de 900 m selon le pendage) à partir de la surface, avec une épaisseur vraie estimée à 35 m et un pendage de 70° à 75° vers le nord. Les caractéristiques de cette zone sont plus amplement décrites au tableau 1. La largeur des minéralisations présentes à faible profondeur permettrait d'envisager un scénario minier à ciel ouvert. Les tests métallurgiques préliminaires indiquent une minéralisation non-réfractaire à or libre, potentiellement facilement récupérable en combinant un circuit gravimétrique et une lixiviation cyanurée conventionnelle ( voir communiqués de presse du 4 mai et 21 novembre 2021 ).

est actuellement défini sur de long, jusqu'à une profondeur verticale de (de selon le pendage) à partir de la surface, avec une épaisseur vraie estimée et un pendage de 70° à 75° vers le nord. Les caractéristiques de cette zone sont plus amplement décrites au tableau 1. La largeur des minéralisations présentes à faible profondeur permettrait d'envisager un scénario minier à ciel ouvert. Les tests métallurgiques préliminaires indiquent une minéralisation non-réfractaire à or libre, potentiellement facilement récupérable en combinant un circuit gravimétrique et une lixiviation cyanurée conventionnelle ( ). Onze sections de forages espacées de 50 m couvrent la zone minéralisée (figures 5 à 15 ) . Patwon reste ouvert en profondeur et probablement latéralement tel qu'illustré par la section longitudinale de la figure 4.

couvrent la zone minéralisée (figures 5 à 15 . Patwon reste ouvert en profondeur et probablement latéralement tel qu'illustré par la section longitudinale de la figure 4. Les forages au diamant réalisés par Azimut de novembre 2019 à mars 2023 ont consisté en 242 forages totalisant 76 162,68 m . De ce total, 137 sondages (54 256,98 m ) ont délimité la Zone Patwon et 105 sondages (21 905,70 m ) ont testé des cibles d'exploration ailleurs sur la Propriété.

totalisant . De ce total, 137 sondages (54 ) ont délimité la Zone Patwon et 105 sondages (21 ) ont testé des cibles d'exploration ailleurs sur la Propriété. Une liste révisée et complète des résultats est fournie aux tableaux 2 à 5 ainsi qu'à la page suivante du site Web : Elmer Drilling Data.

Patwon Nord (auparavant « Zone Nord »), identifiée par forage, est positionnée environ 300 m au nord de la Zone Patwon. C'est un système de veines étroites, discontinues et subparallèles à Patwon et d'extension minimum de 460 m . Les teneurs en argent et en tellure apparaissent plus élevées qu'à Patwon. Cette nouvelle zone justifie plus de forages; elle pourrait être incluse dans l'enveloppe potentielle d'une fosse à ciel ouvert.

(auparavant « Zone Nord »), identifiée par forage, est positionnée environ au nord de la Zone Patwon. C'est un système de veines étroites, discontinues et subparallèles à Patwon et d'extension minimum de . Les teneurs en argent et en tellure apparaissent plus élevées qu'à Patwon. Cette nouvelle zone justifie plus de forages; elle pourrait être incluse dans l'enveloppe potentielle d'une fosse à ciel ouvert. Forages d'exploration: ces forages se focalisent sur une zone prospective de 8 km de long par 3 km de large (le « Corridor Prioritaire ») pour tester 12 cibles situées en continuité ou subparallèles à Patwon (voir communiqués de presse du 28 juillet et 9 septembre 2022, et 17 janvier 2023). Les résultats marquants se rapportent à l'identification ou à la confirmation de plusieurs secteurs aurifères (figures 16 et 17):

Patwon Est: secteur de 1,5 km de long qui ressort avec 11 forages minéralisés dans l'extension est de la Zone Patwon. Les meilleurs intervalles sont 1,35 g/t Au sur 8,87 m incluant 15,30 g/t Au sur 0,57 m dans le forage ELM22-225, et 122,0 g/t Au sur 0,5 m dans le forage ELM21-088.

Gabbro: zone de cisaillement aurifère suivie sur 1,3 km de long au minimum, confirmée par forage, et située environ 400 m au sud de la Zone Patwon.

Patwon Ouest et Wolf: deux secteurs présentant des résultats de forage encourageants mais qui restent largement sous-explorés.

Principaux résultats de forage par zone

Zone Patwon

Les 25 meilleurs résultats de forage déjà divulgués sont :

Forage ELM19-002 5,15 g/t Au sur 9,00 m (de 33,50 m à 42,50 m)

3,57 g/t Au sur 77,30 m (de 58,70 m à 136,00 m)

Forage ELM19-003 27,36 g/t Au sur 4,70 m (de 34,30 m à 39,00 m)

4,65 g/t Au sur 29,00 m (de 65,50 m à 94,50 m)

2,34 g/t Au sur 33,20 m (de 109,30 m à142,50 m)

Forage ELM19-004 4,16 g/t Au sur 15,50 m (de 5,00 m à 20,50 m)

7,85 g/t Au sur 5,50 m (de 25,50 m à 31,00 m)

3,78 g/t Au sur 11,00 m (de 44,50 m à 55,50 m)

Forage ELM19-006 3,38 g/t Au sur 25,30 m (de 69,20 m à 94,50 m)

1,49 g/t Au sur 33,50 m (de 100,50 m à 134,00 m)

Forage ELM19-007 3,46 g/t Au sur 44,10 m (de 30,00 m à 74,10 m)

Forage ELM20-009 1,54 g/t Au sur 64,85 m (de 121,15 m à 186,00 m)

Forage ELM20-011 3,66 g/t Au sur 22,75 m (de 45,75 m à 68,50 m)

Forage ELM20-026 3,59 g/t Au sur 51,85 m (de 142,50 m à 194,35 m)

Forage ELM20-031 2,47 g/t Au sur 36,10 m (de 172,50 m à 208,60 m)

Forage ELM20-034 9,99 g/t Au sur 20,70 m (de 151,30 m à 172,00 m)

2,37 g/t Au sur 7,40 m (de 202,60 m à 210,00 m)

3,95 g/t Au sur 9,95 m (de 221,55 m à 231,50 m)

Forage ELM20-051A 3,85 g/t Au sur 22,35 m (de 198,15 m à 220,50 m)

Forage ELM21-070 4,43 g/t Au sur 46,05 m (de 264,45 m à 310,50 m)

Forage ELM21-071A 5,47 g/t Au sur 33,60 m (de 329,40 m à 363,00 m)

4,08 g/t Au sur 18,60 m (de 410,50 m à 429,10 m)

Forage ELM21-72 6,43 g/t Au sur 40,60 m (de 287,90 m à 328,50 m)

Forage ELM21-86 24,04 g/t Au sur 18,00 m (de 254,00 m à 272,00 m)

2,03 g/t Au sur 4,50 m (de 295,00 m à 299,50 m)

44,40 g/t Au sur 1,00 m (de 307,70 m à 308,70 m)

Forage ELM21-92 4,22 g/t Au sur 39,50 m (de 266,00 m à 305,50 m)

8,75 g/t Au sur 2,00 m (de 427,00 m à 429,00 m)

Forage ELM21-100 3,28 g/t Au sur 39,35 m (de 173,00 m à 212,35 m)

Forage ELM21-125 (*) 1,08 g/t Au sur 286,90 m (de 27,60 m à 314,15 m)

1,35 g/t Au sur 75,00 m (de 390,70 m à 465,70 m)

(*): Sondage à angle faible par rapport à la zone minéralisée

Forage ELM21-127 1,45 g/t Au sur 56,75 m (de 189,25 m à 246,00 m)

Forage ELM22-134 2,55 g/t Au sur 39,00 m (de 532,80 m à 571,80 m)

Forage ELM22-146A 1,77 g/t Au sur 12,75 m (de 429,65 m à 442,40 m)

3,89 g/t Au sur 24,38 m (de 457,70 m à 482,08 m)

Forage ELM22-151A 2,32 g/t Au sur 8,90 m (de 731,60 m à 740,50 m)

2,10 g/t Au sur 54,90 m (de 782,00 m à 836,90 m)

Forage ELM22-176 3,15 g/t Au sur 10,70 m (de 748,00 m à 758,70 m)

2,03 g/t Au sur 20,60 m (de 776,50 m à 797,10m)

Forage ELM22-204 2,45 g/t Au sur 14,50 m (de 22,00 m à 36,50 m)

3,19 g/t Au sur 30,15 m (de 298,50 m à 328,65 m)

Forage ELM22-208 1,67 g/t Au sur 79,40 m (de 176,60 m à 256,00 m)

Plusieurs des intervalles composites reportés ci-dessus et au tableau 2 peuvent différer légèrement par rapport aux intervalles précédemment divulgués. Cela ne constitue pas un changement matériel. Les intervalles révisés ont été recalculés pour tenir compte d'une mise à jour de l'interprétation géométrique qui subdivise l'enveloppe minéralisée en sous-zones à plus haute teneur, et minimiser la dilution interne. Les intervalles correspondent aux longueurs de carotte et les analyses ne sont pas coupées.

Des forages additionnels ayant pour but de mieux définir les bordures de la Zone Patwon (voir communiqué de presse du 17 janvier 2023), indiquent les résultats significatifs suivants:

Forage ELM22-217 3,39 g/t Au sur 4,50 m (de 337,0 m à 341,5 m)

Forage ELM22-218 0,89 g/t Au sur 12,00 m (de 31,0 m à 43,0 m), incluant:

1,22 g/t Au sur 7,00 m (de 31,00 m à 38,00 m)

Patwon Nord

Les principaux intervalles minéralisés déjà divulgués provenant de cette zone sont :

Forage ELM21-075 0,76 g/t Au sur 7,50 m (de 27,00 m à 34,50 m), incluant:

3,30 g/t Au, 1,08 g/t Ag, 2,73 g/t Te sur 1,20 m (de 29,50 m à 30,70 m)

Forage ELM21-096 0,89 g/t Au sur 1,10 m (de 39,90 m à 41,00 m)

Forage ELM21-114 1,74 g/t Au sur 3,25 m (de 111,85 m à 115,10 m)

Forage ELM21-128 1,06 g/t Au sur 0,95 m (de 29,88 m à 30,83 m)

Forage ELM22-134 33,90 g/t Au, 40,80 g/t Ag, 58,10 g/t Te sur 0,50 m (de 259,60 m à 260,10 m)

Forage ELM22-141 1,38 g/t Au, 0,72 g/t Ag, 1,96 g/t Te sur 1,00 m (de 72,00 m à 73,00 m)

Forage ELM22-143 0,86 g/t Au sur 1,00 m (de 85,00 m à 86,00 m)

Forage ELM22-176 0,96 g/t Au sur 2,00 m (de 288,00 m à 290,00 m)

2,73 g/t Au, 2,25 g/t Ag, 3,81 g/t Te sur 3,00 m (de 298 m à 301 m), incluant:

6,17 g/t Au, 4,18 g/t Ag, 8,33 g/t Te sur 1,0 m (de 298,0 m à 299,0 m)

Forage ELM22-177 82,10 g/t Au, 87,00 g/t Ag, 124,00 g/t Te sur 0,50 m (de 264,00 m à 264,5 m)

Forages d'exploration

Azimut considère que la Propriété Elmer, d'une longueur de 35 km, est à un stade initial d'exploration avec un fort potentiel pour des découvertes aurifères additionnelles significatives. Azimut a acquis de façon systématique une importante base de données pour identifier de nouvelles cibles, en premier lieu dans le Corridor Prioritaire environnant la Zone Patwon. Les données acquises à l'échelle de la Propriété incluent un levé magnétique héliporté à haute résolution (2 657 km de lignes), des levés de polarisation provoquée (« PP ») (160 km de lignes), de la prospection (1 901 échantillons choisis de roche et en rainure), des levés de till (391 échantillons), des forages par circulation renversée (507 trous totalisant 6 681 m pour échantillonner le socle rocheux), et une analyse en télédétection. Une réinterprétation lithostructurale complète de la Propriété a été conduite.

La figure 16 présente les principaux prospects au sein du Corridor Prioritaire. La figure 17 présente les principaux résultats obtenus de 2020 à 2023 avec les forage d'exploration. Sur un total de 105 sondages d'exploration (21 905,70 m) forés depuis 2020, 30 forages (ou 29%) ont recoupé de la minéralisation à une teneur minimale de 0,5 g/t Au sur au moins 0,5 m suivant la longueur de carotte (les numéros de forage reportés ci-dessous en italique indiquent les nouveaux résultats de forage divulgués dans ce communiqué).

Le résultat le plus marquant est la reconnaissance (avec 11 trous minéralisés) d'un secteur aurifère de 1,5 km de long (« Patwon Est ») dans l'extension est de la Zone Patwon. Cette zone de cisaillement reste entièrement ouverte en profondeur et latéralement tel qu'illustré par la section longitudinale de la figure 4. Les intervalles aurifères apparaissent généralement bien corrélés avec les anomalies PP.

Les meilleurs résultats d'est en ouest incluent:

Forage ELM22-225 1,77 g/t Au sur 1,50 m (de 78,00 m à 79,50 m)

1,35 g/t Au sur 8,87 m (de 88,73 m à 97,60 m), incluant:

15,30 g/t Au sur 0,57 m (de 95,80 m à 96,37 m)

Forage ELM22-202 4,29 g/t Au sur 0,95 m (de 17,43 m à 18,38 m)

Forage ELM22-170 0,80 g/t Au sur 3,00 m (de 156,50 m à 159,50 m), incluant:

1,92 g/t Au sur 1,00 m (de 157,50 à 158,50 m)

Forage ELM20-025 0,53 g/t Au sur 6,00 m (de 11,00 m à 17,00 m), incluant:

1,05 g/t Au sur 1,50 m (de 11,00 m à 12,50 m)

1,21 g/t Au sur 1,00 m (de 16,00 m à 17,00 m)

Forage ELM22-200 0,28 g/t Au sur 13,05 m (de 55,00 m à 68,05 m), incluant:

1,40 g/t Au sur 1,10 m (de 62,00 m à 63,1 m)

0,91 g/t Au sur 1,20 m (de 66,85 m à 68,05 m)

Forage ELM20-022 3,38 g/t Au sur 2,40 m (de 50,65 m à 53,05 m)

Forage ELM22-198 0,93 g/t Au sur 1,50 m (de 141,00 m à 142,50 m)

Forage ELM21-088 122,0 g/t Au, 160,0 g/t Ag, 307,0 g/t Te sur 0,50 m (de 119,10 m à 119,60 m)

Les autres cibles testées par forage présentant des résultats encourageants sont :

Gabbro: neuf forages présentant des teneurs aurifères indiquent une zone d'extension minimale de 1,3 km située à environ 400 m au sud de la Zone Patwon et associée à une zone de cisaillement subparallèle. Plusieurs indices à haute teneur en affleurement indiquent jusqu'à 78.8 g/t Au en échantillons choisis de roche. Notez que les échantillons choisis de roche sont sélectifs par nature et qu'il est improbable qu'ils puissent représenter des teneurs moyennes. Les meilleurs résultats d'est en ouest comprennent:

Forage ELM22-192 0,62 g/t Au sur 0,85 m (de 87,88 m à 88,73 m)

Forage ELM22-191 1,21 g/t Au sur 1,05 m (de 178,3 m à 179,35 m)

Forage ELM22-183 1,06 g/t Au sur 2,16 m (de 58,84 m à 61,00 m)

Forage ELM22-185 1,38 g/t Au sur 1,50 m (de 15,00 m à 16,50 m)

Forage ELM22-187 0,40 g/t Au sur 7,75 m (de 77,00 m à 84,75 m), incluant:

2,85 g/t Au sur 0,75 m (de 84,00 m à 84,75 m)

Forage ELM22-181 1,01 g/t Au sur 1,93 m (de 165,87 m à 167,8 m)

Forage ELM22-182 2,51 g/t Au sur 0,50 m (de 8,00 m à 8,50 m)

Patwon Ouest: deux forages présentant des teneurs aurifères sont associés à un cisaillement dans l'extension ouest de la Zone Patwon. Plusieurs indices aurifères à haute teneur en affleurement indiquent jusqu'à 12,65 g/t Au en échantillons choisis de roche. Ce secteur est encore largement sous exploré (voir figure 4). Les résultats d'intérêt sont :

Forage ELM20-043 1,90 g/t Au sur 1,70 m (de 80,30 m à 82,00 m)

Forage ELM20-045 0,52 g/t Au sur 1,50 m (de 94,50 m à 96,00 m)

Wolf: trois forages présentant des teneurs aurifères indiquent une zone d'extension minimale 800 m située à environ 2,5 km au nord-ouest de la Zone Patwon. Ce secteur présente également plusieurs indices à haute teneur en affleurement, incluant 19,25 g/t Au sur 1,0 m et 12,03 g/t Au sur 1,75 m en échantillons de rainure, et jusqu'à 58,2 g/t Au en échantillons choisis de roche. Les résultats d'intérêt sont:

Forage ELM21-107 3,70 g/t Au sur 0,70 m (de 25,60 m à 26,30 m)

Forage ELM22-211 0,52 g/t Au sur 1,50 m (de 123,50 m à 125,00 m)

Forage ELM22-212 0,30 g/t Au sur 17,0 m (de 55,00 m à 72,00 m), incluant:

2,55 g/t Au sur 1,0 m (de 69,00 m à 70,00 m)

La Propriété Elmer

La Propriété Elmer comprend 515 claims couvrant 271,3 km2 sur 35 km de long. Le projet est localisé à 285 km au nord de la ville de Matagami, 60 km à l'est de la municipalité de Eastmain et 5 km à l'ouest de la route Billy Diamond, une voie d'accès majeure. La région de la Baie James bénéficie d'excellentes infrastructures, incluant des routes d'accès asphaltées, un réseau hydro-électrique et des aéroports.

Contrats de forage et procédures analytiques

Durant la quatrième phase de forage :

- Forages RJLL Inc. de Rouyn Noranda au Québec a opéré en tant que contracteur pour la délimitation de Patwon jusqu'au forage ELM22-177 en forant avec un diamètre de carotte NQ.

- Forages Chibougamau Ltée de Chibougamau au Québec a continué le forage de délimitation sur Patwon avec un diamètre NQ et pour les forages d'exploration avec un diamètre BTW.

- Les échantillons de carotte ont été envoyés aux Laboratoires ALS à Val d'Or au Québec. L'or est analysé par pyroanalyse, suivi par absorption atomique ou finition gravimétrique pour les teneurs supérieures à 3,0 g/t Au. Tous les échantillons sont analysés par méthode ICP pour un ensemble de 48 éléments chimiques. Azimut applique les procédures standard AQ/CQ de l'industrie. Des échantillons de référence certifiés, des blancs, et des doublons d'échantillons de forages sont insérés dans tous les envois pour analyse.

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, Géo., a préparé ce communiqué de presse en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101. Rock Lefrançois, Géo., Vice-Président Exploration, Brigitte Dejou, Ing., Directrice de Projets et Lise Chénard, Ing., Consultante Sénior, ont également revu le contenu de ce communiqué.

A propos d'Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société détient le plus important portfolio de projets d'exploration minière au Québec. Son projet-phare aurifère Elmer, détenu à 100 %, situé dans la région de la Baie James, avance vers la définition de ressources initiales. Azimut contrôle également une position stratégique pour le cuivre-or, le nickel et le lithium.

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L'approche compétitive d'Azimut est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Bénéficiant d'un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 79,9 millions d'actions émises et en circulation.

