Azimut présente les projets Rex et Nickel Baie James à la Conférence Québec Mines + Énergie

TSXV : AZM

OTCQX : AZMTF

LONGUEUIL, QC, le 23 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) annonce que la Société participera activement à Conférence Québec Mines + Énergie (https://mern.gouv.qc.ca/quebec-mines/) avec des présentations techniques sur les projets Rex et Rex Sud, ainsi que sur le projet Nickel Baie James.

Les projets Rex (2041 claims, 872 km2) et Rex Sud (2185 claims, 952 km2), situés au Nunavik dans le Nord du Québec, sont deux importantes propriétés polymétalliques détenues à 100% par la Société. Ils font l'objet de travaux d'exploration par Azimut depuis 2010 et, depuis 2019, dans le cadre d'une Alliance Stratégique avec SOQUEM. Le résumé de la conférence est accessible avec le lien suivant : Résumé Rex. La présentation complète est également téléchargeable à l'aide du lien suivant : Présentation Rex. Une mise à jour sur les résultats de forage effectués sur ces deux projets, et les travaux envisagés en 2023, seront communiqués prochainement.

Le projet Nickel Baie James (2636 claims, 1376 km2) est une initiative majeure récente d'Azimut, annoncée en novembre 2021, dans une conjoncture globale très favorable à la recherche de nickel et de métaux associés (cuivre, cobalt, éléments du groupe du platine). Ce projet, détenu à 100% par la Société, a été généré grâce à l'analyse systématique des données géoscientifiques à l'échelle de la Baie James. Près de 200 cibles distinctes, réparties en 95 blocs de claims, ont été acquises par désignation sur carte. Une importante phase d'exploration sur ces cibles est en préparation pour 2023. Le résumé de la conférence, ainsi que la présentation complète, sont accessibles avec les liens suivants : Résumé JBN, Présentation JBN.

A propos d'Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société avance activement vers la définition de ressources aurifères initiales sur son projet-phare Elmer, détenu à 100% dans la région de la Baie James. Azimut a également acquis une position majeure pour le nickel dans cette région avec le projet Nickel Baie James.

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L'approche d'Azimut est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Bénéficiant d'un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 79,3 millions d'actions émises et en circulation.

www.azimut-exploration.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Exploration Azimut inc.

Renseignements: Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction, Tel.: (450) 646-3015 - Fax: (450) 646-3045; Jonathan Rosset, vice-président développement corporatif, Tel : (604) 202-7531, [email protected]