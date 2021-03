Symbole : AZM.Croissance TSX

LONGUEUIL, QC, le 19 mars 2021 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) a le plaisir d'annoncer la nomination de Mme Krista Muhr au conseil d'administration de la Société à compter du 18 mars 2021.

Krista Muhr apporte près de 20 ans d'expérience professionnelle au sein de sociétés publiques œuvrant dans le secteur des mines et métaux à l'échelle globale, avec un parcours solide à des postes seniors pour la mise en pratique des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) et dans le marché des capitaux. Elle a agi à titre de conseillère et dirigeante auprès de conseils de sociétés et d'associations nationales pendant 10 ans. Krista a récemment occupé le poste de Première Vice-présidente, Affaires externes et développement durable pour Eldorado Gold Corporation. Krista a joué un rôle clé en tant que chef d'équipe dans des acquisitions amicales ou hostiles totalisant 7 milliards de dollars avec Andean Resources Limited et Meridian Gold Inc., et a participé à des financements par prises fermes d'une valeur de plus de 320 millions de dollars.

Elle a été membre du conseil d'administration du Conseil canadien de l'innovation minière et de l'Association minière du Canada.

Krista est actuellement membre du conseil d'administration de Ensign Gold Inc. Elle détient un baccalauréat en commerce de l'Université Ryerson et a obtenu la désignation CDI.D des administrateurs de sociétés. Elle est basée en Colombie Britannique.

Autre information

Le 18 mars 2021, un total de 827 000 options d'achats d'actions a été octroyé à des administrateurs, dirigeants, employés et consultants. De ce nombre, 680 000 options ont été octroyées aux administrateurs et dirigeants et 157 000 à des employés et consultants. Ces options ont un prix d'exercice de 0,98 $ par action et peuvent être exercées pendant une période de dix ans.

A propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le développement du partenariat. La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 69.2 millions d'actions émises. L'approche d'Azimut pour contrer le risque de l'exploration est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément.

Renseignements: Contact et information, Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction, Tel.: (450) 646-3015 - Fax: (450) 646-3045, [email protected], www.azimut-exploration.com

