Azimut nomme Glenn Mullan au poste d'administrateur

LONGUEUIL, QC, le 28 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Glenn Mullan au poste d'administrateur de la Société. M. Mullan a été élu à ce poste le 27 février 2020 durant l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue à Montréal.

Glenn Mullan est président, chef de la direction et président du conseil d'administration de Mines de la Vallée de l'Or Ltée depuis 2000. Il est également administrateur d'Abitibi Royalties Inc. (au poste de président du conseil exécutif) et de plusieurs autres sociétés de ressources naturelles cotées à la Bourse de croissance TSX. En tant que géologue et prospecteur, Glenn Mullan a joué un rôle déterminant dans les découvertes majeures de nickel de Canadian Royalties Inc. au Nunavik (Nord du Québec), du stade de la conception initiale jusqu'au stade de la faisabilité.

M. Mullan apporte une connaissance approfondie de l'industrie minière globale, en tant que dirigeant de plusieurs organisations minières. Il a été président de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE / PDAC) de 2016 à 2019. Il est diplômé de l'Université Concordia avec un baccalauréat ès sciences en géologie (1992). Il a obtenu la désignation ICD.D de l'Institut des administrateurs de sociétés de Montréal (2007).

Les autres membres réélus du conseil d'administration sont M. Michel Brunet, M. Jean-Marc Lulin, Mme Angelina Mehta, M. Jean-Charles Potvin, M. Louis P. Salley et M. Jacques Simoneau.

Autres informations corporatives et financières

Le 27 février 2020, un total de 965 000 options d'achat d'actions a été octroyé aux administrateurs, dirigeants, employés et consultants de la Société. De ce nombre, 895 000 ont été octroyés aux administrateurs et dirigeants et 115 000 aux employés et consultants. Ces options ont un prix d'exercice de 1,44 $ par action; après le sixième mois suivant la date d'octroi, elles pourront être levées en tout temps jusqu'au 27 février 2030.

Azimut a récemment reçu un montant totalisant 865 702 $ provenant de l'exercice de bons de souscription à un prix de 0,35 $ par action (773 702 $) et de 0,46 $ par action (92 000 $). Quatre initiés de la Société ont exercé des options d'achat d'actions à un prix de 0,66 $ par action pour un montant total de 184 800 $. Aucun frais n'est encouru avec ces émissions.

Le conseil d'administration a, par résolution, amendé le régime d'options d'achat d'actions de la Société en conformité avec les dispositions de la Politique 4.4 de la Bourse de croissance TSX. Dans le cadre de cette modification, la Société a intégré une clause permettant la prolongation des délais de levée des options d'achat d'actions venant à échéance durant une période d'interdiction d'opérations ou dans les 10 jours suivant la levée d'une telle période.

À propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le développement du partenariat. La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 63,9 millions d'actions émises.

Azimut détient le premier portfolio d'exploration minière au Québec. L'approche d'Azimut pour contrer le risque de l'exploration est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Cela inclut deux alliances stratégiques régionales avec SOQUEM sur six (6) propriétés aurifères dans la région de la Baie James et trois (3) propriétés majeures or-cuivre au Nunavik.

