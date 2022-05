TSXV : AZM

OTCQX : AZMTF

LONGUEUIL, QC, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) a le plaisir d'annoncer la nomination de Mme Brigitte Dejou, Ing., MScA., au poste de Directrice de Projets. Mme Dejou a pour mandat principal l'avancement du Projet Elmer.

Au cours de sa carrière, Mme Dejou a acquis une vaste expérience au sein de compagnies majeures et juniors, principalement au Canada, aux États-Unis et au Mexique, incluant toutes les phases de projets miniers majeurs, de l'exploration à la préproduction, ainsi que dans la génération et l'évaluation de propriétés minières.

Mme Dejou a participé à la découverte d'un gisement de zinc dans le district de classe mondiale de Red Dog (Zn-Pb) en Alaska, à l'avancement du Projet Mesaba du Complexe de Duluth (Cu-Ni) au Minnesota, et du gisement d'or El-Limon-Guajes au Mexique. Mme Dejou a également été impliquée sur les projets aurifères majeurs de Canadian Malartic et de Hammond Reef.

Ses principaux postes antérieurs comprennent Vice-Présidente Exploration pour LaSalle Exploration Corp. (2012-2020), Ingénieure Sénior pour Osisko Mining Corporation (2009-2011), Géoscientifique Sénior pour Teck Cominco American (2001-2009) et Géologue d'exploration pour Cominco Ltd. (1992-2001).

Mme Dejou détient un baccalauréat en génie géologique et une maîtrise en sciences appliquées de l'École Polytechnique de Montréal.

A propos du Projet Elmer

La découverte aurifère du Projet Elmer, détenu à 100% par la Société, a été annoncée en janvier 2020 à la suite d'un premier programme de forage. Azimut avance activement vers la définition de ressources aurifères initiales. La Zone Patwon est actuellement définie sur près de 600 m de long, avec une profondeur minimale de 700 m et une épaisseur vraie estimée à 35 m en moyenne. Le potentiel de découvrir des zones additionnelles à proximité de Patwon est considéré comme excellent. Un programme d'exploration par forages carottés sera entrepris en 2022 en suivi d'un programme de 507 forages par circulation inverse réalisé plus tôt cette année.

A propos d'Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société détient le portefeuille de propriétés d'exploration minière le plus important au Québec. Azimut met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L'approche d'Azimut est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Bénéficiant d'un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 81,9 millions d'actions émises et en circulation.

